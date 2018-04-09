Какую куклу подарить современной девочке

Через месяц моей дочери исполнится год, а через два племяннице будет пять лет. В голове плотно засела идея подарить девочкам куклы. Помню свою первую куклу: у нее были голубые глаза, она умела моргать, петь на ломаном английском и пользовалась бешеной популярностью у подружек. Я решила разобраться, какие же модели миниатюрных красоток заставляют сердца девочек биться чаще сегодня.

Барби

Блондинка с осиной талией открывает хит-парад. Старушка Барби — со дня выпуска первой модели прошло 60 лет — никак не желает покидать первое место на пьедестале популярности. Марка считается одной из самых продаваемых в мире, у куклы широкий модельный ряд и многочисленные игровые аксессуары: от туфель с сумочками до бассейнов и домов.

В 2016 году в истории бренда произошла революция — Барби стала ближе к реальности! Компания Mattel запустила линию Fashionistas, где встречаются как высокие, так и миниатюрные куклы, а также модели с размером плюс. Они отличаются цветом кожи, волос, разрезом глаз. Посыл серии прост: показать девочкам, что красота может быть разной.

Монстер Хай

На пятки зефирной Барби наступают монстры в прямом смысле этого слова. Вампиры и прочая нечисть Монстер Хай радуют детей старше семи лет и вызывают смешанные чувства у родителей. Создатели уверены, что необычные чудища модельной внешности вкупе с соответствующими аксессуарами якобы развивают воображение девочек.

Дочь Дракулы, наследница Франкенштейна и другие монстряшки не просто симпатичные, а «страшно» красивые. Компания-производитель выпускает и коллекционные издания для взрослых. Например, Зомби-Гага — прототип американской певицы Леди Гага — продается ограниченным тиражом, стартовая цена звездного монстра — от 4 500 рублей. Коллекционирование кукол — забава не столько для детей, сколько для взрослых.

Феи Винкс

Вслед за монстрами летят прекрасные феи Винкс. Девочки-волшебницы из мультсериала нашли свое продолжение в игровых наборах. Персонажи пестрят яркими нарядами со съемными крылышками, есть даже спецэффекты. Например, в комплекте шпионки Блум идет перчатка. Если ее навести на куклу, последняя будет светиться. Игрушки рекомендуются для детей от трех до десяти лет.

Можно лишь предположить, что феи пришли на смену не менее воинственным куклам Сейлор Мун, чья серия выпускалась несколько лет назад и тоже имела большой успех.

Кукла Маша

Озорную девчонку в красной косынке знают даже те, у кого нет детей. Кукла немецкого производителя Simba выполнена реалистично: со вздернутым носиком, выразительными зелеными глазками и веснушками на щечках.

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В серии представлены разнообразные игровые наборы: Маша в рок-наряде, Маша-эскимоска, Маша в фуражке и на велосипеде, Маша-повар, Маша и бассейн. Нескучный досуг ребенку обеспечен.

Эльза

Снежная Королева из мультфильма «Холодное сердце» своей улыбкой и песней «Отпусти и забудь» растопила лед! ‌На прилавках магазинов игрушек представлены шарнирные куклы, музыкальные и игровые наборы.

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Есть, например, чудесная Эльза с микрофоном. У диснеевской красавицы два режима: соло и дуэт. Во время пения элементы одежды мигают и переливаются, выглядит все это сказочно. Эльза поет на нескольких языках, на русском тоже.

Братц

Одни из самых стильных кукол. Запоминаются куклы большой головой и худощавым телом, модным нарядом и прической, миндалевидными глазами с подчеркнуто ярким макияжем и пухлыми блестящими губами.

Это отличный подарок для девочки-подростка, ведь в этом возрасте так хочется иметь красивых друзей. Игрушки выпускались до 2016 года, а после скандала с производителем Барби куклы Братц обещали вернуться осенью 2018 года в обновленном виде. Ждем.

Беби Анабель

Пупс имитирует младенца: улыбается, плачет, ест, засыпает под колыбельную. Кукла учит маленьких детей доброте, заботе и ответственности. Так, чтобы успокоить Анабель, ребенок должен спеть ей песенку или погладить по спинке.

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Существуют модели небольших размеров и куклы для годовалых малышей. Дополнительно продаются наборы одежды и аксессуары. Анабель — идеальный партнер для игры в дочки-матери.

Corolle

Французская компания Corolle выпускает виниловые куклы для девочек от трех лет. Благодаря непосредственному изображению лица куколки получились добрыми и нежными. Производитель продает и пупсов для детей с первых дней жизни.

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Например, игрушка-ночник размером 30 см подходит для маленьких ручонок. Игрушечная няня выполнена из мягких материалов, пахнет ванилью, поет колыбельные и мягко светится в темноте, когда ребенок к ней прижимается. С такой куклой малышам снятся только сладкие сны.

Тильда

Сделана из ткани в мягких пастельных тонах. Игрушка подойдет для девочек любого возраста. Особенность Тильды — характерное лицо с точками-глазками и румянцем на щечках. У игрушки нет рта, чтобы ребенок сам мог придумать ей настроение. Продаются как готовые куклы, так и заготовки для шитья. Мамам-рукодельницам стоит сшить игрушку вместе с дочками, этот опыт подарит теплые воспоминания.

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Куклы для девочек — лучшие друзья. Через игру дети развивают свое воображение, познают мир, имитируют взрослых. Давайте дарить девочкам радость и внимание и чаще играть вместе с ними.