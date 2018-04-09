Архангелогородец случайно убил ребенка, играя с ним

Возбуждено уголовное дело в отношении архангелогородца, случайно убившего годовалого ребенка. Свою вину он не признает.

Трагедия произошла на выходных. Сожитель матери девочки решил поиграть с ребенком. Он подбрасывал ее вверх и неудачно поймал. Когда врачи прибыли на место, девочка была уже мертва. Причина смерти — тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

— Будут проведены и назначены экспертизы, будет выясняться, могло ли это произойти в результате подкидывания, тут нам предстоит большая работа, — рассказала пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до двух лет колонии.