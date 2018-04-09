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Архангелогородец случайно убил ребенка, играя с ним
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Архангелогородец случайно убил ребенка, играя с ним 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Возбуждено уголовное дело в отношении архангелогородца, случайно убившего годовалого ребенка. Свою вину он не признает.
Трагедия произошла на выходных. Сожитель матери девочки решил поиграть с ребенком. Он подбрасывал ее вверх и неудачно поймал. Когда врачи прибыли на место, девочка была уже мертва. Причина смерти — тупая травма живота с повреждением внутренних органов.
— Будут проведены и назначены экспертизы, будет выясняться, могло ли это произойти в результате подкидывания, тут нам предстоит большая работа, — рассказала пресс-секретарь регионального СУ СК Светлана Тарнаева.
Если вину мужчины докажут, ему грозит до двух лет колонии.
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