В Иркутске трехлетний ребенок ушел из дома, пока его мать спала

Трехлетнего ребенка без верхней одежды и обуви обнаружили на улице жители микрорайона Радужный. О найденыше тут же сообщили в полицию.

К моменту приезда полиции малышу уже успели подобрать одежду. Выяснилось, что живет он в соседнем дворе, а из дома ушел самостоятельно, пока его мать спала. Входная дверь была не заперта, ребенок легко смог открытье ее и выйти на улицу.

Мать разыскали, в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья поставлена на профилактический учет.