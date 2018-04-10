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В Иркутске трехлетний ребенок ушел из дома, пока его мать спала
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В Иркутске трехлетний ребенок ушел из дома, пока его мать спала 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Трехлетнего ребенка без верхней одежды и обуви обнаружили на улице жители микрорайона Радужный. О найденыше тут же сообщили в полицию.
К моменту приезда полиции малышу уже успели подобрать одежду. Выяснилось, что живет он в соседнем дворе, а из дома ушел самостоятельно, пока его мать спала. Входная дверь была не заперта, ребенок легко смог открытье ее и выйти на улицу.
Мать разыскали, в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья поставлена на профилактический учет.
Похожий случай произошел в Иркутске в январе, когда ночью из незапертой квартиры ребенок ушел в одной пижаме и на улице его нашел пенсионер МВД.
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