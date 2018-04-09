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В Ярославской области 2010 году пропали мать и её 12-летний сын
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В Ярославской области 2010 году пропали мать и её 12-летний сын 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следственный комитет просит помощи в розыске. Оксана Пушкарь вместе с сыном Никитой уехали из дома в деревне Лапино Некрасовского района в сентябре 2010 года. До сих пор их местоположение неизвестно. Родственники не могут связаться с женщиной и мальчиком.
Приметы Оксаны: рост 160-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, смуглое, глаза карие, волосы прямые, родинка на левом веке.
При наличии информации, способной оказать помощь в розыске, просим сообщить в Ярославский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ярославской области по телефонам: 8 (4852) 72-65-26, 8 (4852) 72-63-85, либо 02.
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