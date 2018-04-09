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Два концерта «Малыши — малышам» пройдут на Волгоградском проспекте
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Два концерта «Малыши — малышам» пройдут на Волгоградском проспекте 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Более сотни самых юных воспитанников детской школы искусств «Центр» из Кузьминок выступят на концертах «Малыши — малышам» в субботу, 14 апреля.
По словам организаторов, в рамках мероприятия прозвучат стихи на русском и английском языках, будет много танцев в исполнении малышей подготовительных групп ансамбля «Мечта», «Бумеранг», «Веселые ребята». Также состоятся выступления хоров студии «Фа-сольки» и «Мы растем», юных музыкантов групп «Золотой ключик», «До-диез» и класса балалайки.
Начало концертов в 11.00 и 15.00 по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корпус 6. (вт)
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