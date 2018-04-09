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Лепить фантастических птиц училась детвора в Измайлове
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Лепить фантастических птиц училась детвора в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В галерее «Измайлово» 8 апреля состоялся мастер-класс по лепке из скульптурного пластилина.
В праздник Светлого Христова Воскресения в галерее «Измайлово» для детей в возрасте от пяти до десяти лет был организован мастер-класс по лепке из скульптурного пластилина. Опытные специалисты учили детей лепить фантастических птиц. Это были пернатые персонажи, взятые из известных и популярных мультфильмов и художественных кинолент, книг, сказок и раскрасок, птицы, встречающиеся в мифологии разных народов мира.
Во время занятий, ведущие мастер-класса рассказывали мифы и легенды об этих сказочных птицах. Таким образом, по мнению организаторов, ребята смогли провести время с двойной пользой.
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