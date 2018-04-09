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Эмили Блант раскрыла секрет семейного счастья
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Эмили Блант раскрыла секрет семейного счастья 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Эмили Блант (Emily Blunt) верит, что общение является залогом долгого брака. Актриса, которой исполнилось 35 лет, имеет двух детей от мужа Джона Красински (John Krasinski). По словам актрисы, открытый и честный диалог помогает ей поддерживать огонь в семейном очаге.
Публикация от Emily Blunt (@_emily_blunt_)
23 Сен 2017 в 10:53 PDT  В интервью журналу OK! она рассказала, что в их с мужем отношениях приветствуется разговор и обсуждение любой темы. «Это преимущество, когда рядом человек, который понимает твою профессию, — признается актриса. — Мы стараемся во всем поддерживать друг друга, мы знаем, что всегда можем положиться друг на друга, что между нами любовь и понимание. Это прекрасно».
Эмили также воздала должное великолепным отцовским навыкам своего мужа и рассказала, как он помогает ей соблюдать баланс между родительскими заботами и карьерой. «Непросто делать карьеру в Голливуде и растить детей. Мой муж великолепен, он делает так, что в доме всегда свежее молоко и готовая еда, — сказала Эмили. — Кажется, что это мелочи, но они очень важны».
Актриса признается, что самое важное для нее — счастье ее детей, их здоровье и безопасность. «Если я не смогу дать им этого, то кто я тогда и кем могу считать себя?» — говорит актриса.
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