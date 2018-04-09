Ребенок кричал весь полет и свел самолет с ума

Восьмичасовой перелет из Германии в Нью-Йорк стал для пассажиров настоящим испытанием. В течение всего рейса маленький мальчик не прекращал истерику. Один из путешественников, Шейн Таунли, снял неприятный инцидент на видео.

Кадры действительно ужасны. Потерявший всякий контроль ребенок кричит, ходит по рядам и пристает к пассажирам. Конечно, никто не может и подумать о том, чтобы успокоить его, ну а мать долгое время вообще ничего не предпринимает и включается в действо только в тот момент, когда мальчик уже начинает истерично биться об обшивку салона.

Несчастные пассажиры затыкали уши, но деваться в самолете от крика просто некуда. Стюарды пытались успокоить мальчика, но мать ребенка сказала, что «ему поможет только интернет».