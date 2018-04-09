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Ребенок кричал весь полет и свел самолет с ума
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Ребенок кричал весь полет и свел самолет с ума 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Восьмичасовой перелет из Германии в Нью-Йорк стал для пассажиров настоящим испытанием. В течение всего рейса маленький мальчик не прекращал истерику. Один из путешественников, Шейн Таунли, снял неприятный инцидент на видео.
Кадры действительно ужасны. Потерявший всякий контроль ребенок кричит, ходит по рядам и пристает к пассажирам. Конечно, никто не может и подумать о том, чтобы успокоить его, ну а мать долгое время вообще ничего не предпринимает и включается в действо только в тот момент, когда мальчик уже начинает истерично биться об обшивку салона.
Несчастные пассажиры затыкали уши, но деваться в самолете от крика просто некуда. Стюарды пытались успокоить мальчика, но мать ребенка сказала, что «ему поможет только интернет».
Сам Таунли не стал подавать иск на авиакомпанию Lufthansa, но другие пассажиры сделали это с радостью. На данный момент еще не известно, понесет ли какую-нибудь ответственность компания и будут ли предприняты какие-то санкции по отношению к родителям адского мальчишки.
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