Почему не любить родителей — это нормально

Принято считать, что ребенок должен априори любить своих родителей, ведь они подарили ему жизнь. Так ли это на самом деле и что делать, если любить родителей не получается?

Физическое и психологическое насилие

Чаще всего перестают любить родителей дети, к которым те плохо относились. Физическое и психологическое насилие может привести к агрессии и ненависти со стороны ребенка. В случае с психологическим насилием большинство родителей даже не замечает, что наносит вред ребенку, и не понимает, за что ребенок на них обижается.

Не всегда родители могут понять, какие их слова остаются незамеченными, а какие заставляют ребенка чувствовать боль. В таком случае ситуацию надо разрешать как можно скорее — родителям стоит признать свою вину и поговорить с ребенком, иначе это скажется на дальнейшем доверии в семье.

Насилие со стороны родителей и крайнее недоверие со стороны ребенка могут привести к серьезным психологическим проблемам у всех членов семьи. Детям, пережившим такие отношения, часто в будущем тяжело выстраивать собственные.

Гиперопека

Другая проблема — гиперопека. Если вы очень сильно беспокоитесь за своего ребенка, следите за каждым его шагом и завязываете ему шнурки вплоть до совершеннолетия, ваш ребенок вряд ли будет вам благодарен, вступив во взрослую жизнь.

Такие дети очень часто начинают винить родителей во всех своих неудачах, так как они не подготавливают детей ко взрослой жизни, и те становятся несамостоятельными. Но у гиперопеки есть и другой, не менее плачевный исход: дети начинают пытаться вырваться из родительского гнезда, как только осознают, что их сверстникам дают гораздо больше свободы.

У этих детей, к счастью, есть шанс встать на ноги — они так ждут взрослой жизни и независимости от родителей, что чаще всего достаточно хорошо подготовлены к большинству ситуаций. Но, наконец-то получив эту свободу, дети обычно так боятся вернуться к прежнему течению событий, что рвут все связи с родителями. Уехать и ограничиться двумя звонками в год не выход. Нереализованная любовь никуда не денется, и обиды удастся лишь немного приглушить.

Бороться с гиперопекой тоже нужно самим родителям. Осознать, что ребенок в какой-то момент должен стать самостоятельным взрослым человеком, трудно, но придется, если вы хотите сохранить хорошие отношения с ним.

Замкнутый круг

Даже уже выросшему ребенку хочется чувствовать заботу, а не выслушивать лишь требования и нотации.

Неприятие со стороны родителей провоцирует бунтарское поведение у подростков и скандалы в семье. Все вопросы всегда должны решаться обоюдно.

Конечно, лучше всего не допускать появления в семье подобных проблем. Ведь вернуть доверие собственных детей очень трудно. Дети, которые понимают, что не могут доверять своим родителям, очень расстроены: родители — самые близкие люди, и понимать, что они тебя фактически предали, очень тяжело. Да и осознавать, что ты никак не можешь полюбить людей, подаривших тебе жизнь, тоже непросто — ребенок чувствует огромную вину за это.

Даже если вы считаете, что в этой проблеме нет ничего серьезного, есть одно «но»: из-за неправильных отношений в семье из таких детей вырастают нелюбящие родители. И получается замкнутый круг недостатка любви, идущий из поколения в поколение.