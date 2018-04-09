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В Тарасовском районе двухлетний малыш захлебнулся в сливной яме
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В Тарасовском районе двухлетний малыш захлебнулся в сливной яме 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Родительская беспечность привела к трагедии в Тарасовском районе Ростовской области. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра взрослых, погиб в сливной яме.
Как сообщает пресс-служба Следкома, ЧП произошло 6 апреля в хуторе Красновка. Ребенок вышел во двор собственного дома. Где находились в это время родители, неизвестно. Малыш был предоставлен сам себе. Заигравшись, мальчик оказался слишком близко к открытой сливной яме. В один момент, не удержавшись на краю, ребенок упал и захлебнулся.
— Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертных исследований, — рассказали в донском Следкоме.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
По информации издания DonDay.ru, оба родителя погибшего ребенка ранее судимы. Мать мальчика имеет условную судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас она беременна вторым ребенком.
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