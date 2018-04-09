В Тарасовском районе двухлетний малыш захлебнулся в сливной яме

Родительская беспечность привела к трагедии в Тарасовском районе Ростовской области. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра взрослых, погиб в сливной яме.

Как сообщает пресс-служба Следкома, ЧП произошло 6 апреля в хуторе Красновка. Ребенок вышел во двор собственного дома. Где находились в это время родители, неизвестно. Малыш был предоставлен сам себе. Заигравшись, мальчик оказался слишком близко к открытой сливной яме. В один момент, не удержавшись на краю, ребенок упал и захлебнулся.

— Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение необходимых экспертных исследований, — рассказали в донском Следкоме.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

По информации издания DonDay.ru, оба родителя погибшего ребенка ранее судимы. Мать мальчика имеет условную судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас она беременна вторым ребенком.