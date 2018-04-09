12 крайне вредных лекарств, которые дают детям

Не все содержимое домашней аптечки можно применять как для взрослых, так и для самых маленьких членов семьи.

Наличие аптечки в семье, где есть ребенок, конечно, важно, однако еще важнее — знание того, какие из «взрослых» лекарств нельзя давать детям. С одной стороны, никому не хочется рисковать здоровьем собственного чада, а с другой — пытаясь помочь заболевшему сыну или дочке, самодеятельностью можно только ухудшить их состояние.

Обязательно согласовывайте лечение ребенка с педиатром и выполняйте его предписания, соблюдайте рекомендованную врачом дозировку микстур и таблеток, сохраняйте инструкции по применению фармпрепаратов, следите за сроком их годности. И возьмите на заметку наш антирейтинг лекарств, опасных для детского здоровья.

Аспирин

Бесспорный лидер антирейтинга, который по-прежнему, к сожалению, внушает доверие многим родителям и детским терапевтам. Аспирин рекомендован только для взрослых и подростков старше 16 лет как жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство.

Препарат увеличивает проницаемость сосудов и изменяет свертываемость крови, что может стать причиной тяжелых осложнений гриппа и ОРВИ.

При вирусной инфекции после приема аспирина у ребенка может развиться синдром Рея — токсическое поражение головного мозга и печени, опасное летальным исходом.

По тем же причинам из детской аптечки следует исключить все препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту (тот же аспирин): натрия салицилат, цитрамон, седалгин и другие лекарственные средства. Детскому здоровью он несет нешуточную угрозу:

Вот что пишет на своем официальном сайте педиатр, автор книг и телеведущий Евгений Олегович Комаровский , на мнение которого в большинстве случаев полагаются российские мамы:

«Некоторые вирусы (гриппа, герпеса и другие) действуют на те же структуры мозга и печени, что и аспирин. А сочетание вирусной инфекции и аспирина редко, но приводит к возникновению болезни, которая называется «синдром Рея», при которой поражаются печень и головной мозг, а смертность превышает 20%. Болезнь эта бывает только у детей, взрослые аспирин вполне могут при ОРВИ «кушать». Но родители, как правило, не могут отличить вирусную инфекцию от бактериальной, поэтому без разрешения врача давать ребенку аспирин не имеют права.

В цивилизованном медицинском мире назначить аспирин при вирусной инфекции — это вопиющая неправильность».

Парацетамол во «взрослой» дозе

Парацетамол детям старше шести месяцев и младше двух лет назначается только врачом и в самых трудных случаях. Этот препарат считается более безопасным жаропонижающим и болеутоляющим средством, чем аспирин, но очень важно не превысить рекомендованную педиатром дозировку и длительность приема (как правило, она равна четырем–пяти дням).

Парацетамол токсичен для печени, он также может спровоцировать развитие синдрома Рея, поэтому малышам до двух лет это лекарство лучше не давать.

Анальгин и другие болеутоляющие средства

Детям младше шести лет нежелательно давать болеутоляющие лекарства без назначения доктора. Почему? Потому что высок риск замаскировать на время серьезную проблему со здоровьем ребенка, например, аппендицит, и тем самым затянуть ее решение.

Во многих странах мира, кстати, анальгин (метамизол натрия) запрещен к применению у детей и взрослых, потому что может провоцировать тяжелое заболевание крови — агранулоцитоз, критическое снижение уровня лейкоцитов.

Безрецептурные препараты от простуды и кашля

Хорошо любоваться рекламными роликами, в которых после первой же ложечки сиропа плачущий карапуз становится бодрым и веселым. Однако деткам младше четырех лет препараты от простуды и кашля, продающиеся без рецепта, не рекомендуются, поскольку они не всегда помогают избавиться от насморка, температуры, заложенности горла и кашля.

Есть риск ошибиться в дозировке и спровоцировать у ребенка сонливость, боли в животе, учащенный пульс, рвоту, аллергию и раздражения на коже, судороги.

Эти же побочные эффекты могут дать о себе знать и при рекомендуемой в инструкции дозе, если у ваших сына или дочки есть индивидуальная непереносимость тех или иных активных компонентов лекарства.

Имодиум и другие закрепляющие средства

Справиться с больным животиком малыша — рискованная попытка. Детям до двух лет имодиум (лоперамид), лопедиум и другие закрепляющие стул средства давать нельзя, иначе можно осложнить течение заболевания. Одним из тяжелых следствий бесконтрольного применения таких препаратов у крох является прекращение перистальтики кишечника.

В целом детям до 12 лет прием имодиума разрешен только по назначению и под наблюдением врача.

Что еще в черном списке

Лекарства от тошноты

Детям до трех лет давать нельзя, хотя такие препараты продаются в аптеках без рецепта. Эти средства, во-первых, дают много побочных эффектов, а во-вторых, вызывают привыкание: ни одна поездка вашего ребенка не обойдется без таблеток, поскольку его организм не научится адаптироваться к условиям движущегося автомобиля или автобуса.

Препараты борного спирта и средства, содержащие борную кислоту (чаще всего это присыпки)

Провоцируют ожоги и отравления.

Раствор марганца (перманганат калия) внутрь

Бабушкин способ лечения отравлений чреват ожогом желудка, перфорацией кишечника и токсическим поражением мозга — марганец не выводится из организма.

Гомеопатические средства и БАДы

С максимальным недоверием относитесь к красивым баночкам и пакетикам «от всего», предлагаемым сетевыми распространителями, ведь речь идет о здоровье вашего ребенка.

Изучите отзывы о гомеопатических аптеках, кабинетах и центрах — часто за их вывеской прячутся те же сетевики.

Если что-то уже купили, не поленитесь проконсультироваться с терапевтом и другими детскими врачами.

Лекарства, влияющие на нервную систему: стимуляторы, снотворное, транквилизаторы, успокоительные, антидепрессанты

И средства на основе кофеина, и, казалось бы, безобидная настойка элеутерококка, аралии или лимонника, и тем более тяжелая артиллерия: нитрозепам, барбитал (снотворное), седуксен, реланиум, феназепам (транквилизаторы), — способны причинить серьезный вред нервной системе и психике ребенка, поскольку она еще не до конца сформирована.

Гормоносодержащие мази (например, лоринден и лоринден-с, фторокорт, флуцинар)

Разве вам нужно вмешательство «чужаков» в иммунную и гормональную систему ребенка, которым еще расти и набирать силы?

Горчичники и перцовый пластырь

Нельзя применять у деток младше первого года жизни из-за риска ожогов.

Памятка для родителей

Американская некоммерческая организация, контролирующая качество продуктов питания и лекарств (FDA), уделяет немало внимания вопросу бесконтрольного применения «маминых и папиных» лекарств для подрастающего поколения. Специалисты FDA выпустили полезную для родителей памятку под слоганом «Дети — это не маленькие взрослые!».

Покупая безрецептурные лекарства, всегда читайте инструкцию по применению, прежде чем дать их ребенку. В точности следуйте рекомендациям по дозировке и режиму приема, указанным в инструкции или предписанным врачом. Не превышайте дозу лекарств и не давайте их чаще, даже если ребенку, на ваш взгляд, прежняя «порция» не помогает. Лекарства с одним и тем же торговым названием зачастую продаются в разных формулах: взрослой и детской. Уточняйте этот факт при покупке в аптеке. Обсудите с лечащим врачом вероятность несовместимости тех или иных выписанных ребенку лекарственных препаратов, БАДов и мультивитаминных комплексов, а также несовместимости принимаемых лекарств с продуктами и напитками из рациона чада. Используйте пипетку, порционную ложечку, колпачок и прочий инструмент дозирования, который поставляется вместе с лекарством. Они позволяют отмерить точную дозу активного средства и избежать ее преувеличения. Знайте вес вашего ребенка. Дозировка некоторых безрецептурных лекарственных средств рассчитывается в зависимости от массы тела юного пациента. Не оставляйте упаковку или флакон с лекарствами открытыми до следующего использования, чтобы избежать их порчи. Храните лекарства в сухом (ванная комната не подходит!), защищенном от прямого солнечного света месте с рекомендованным в инструкции по применению температурным режимом (некоторые средства надо помещать в холодильник, другим, напротив, это противопоказано). Кроме того, домашняя аптечка должна быть недоступна для любопытных детских ручек и четвероногих питомцев. Вызывайте скорую при малейшем подозрении на отравление малыша лекарствами. Покупая, проверьте лекарство трижды. Во-первых, на упаковке не должно быть порезов, подтеков, сколов и прочих повреждений. Во-вторых, внимательно изучите этикетку, чтобы убедиться, что вам фармацевт предложил нужное средство в правильной дозировке или концентрации. Убедитесь, что лекарство не вскрыто. В-третьих, перед применением проверьте цвет, консистенцию, запах средства. Если заметите что-то необычное, отложите покупку в сторону и обратитесь за консультацией к фармацевту либо врачу ребенка. Беременным, кормящим женщинам и мамам малышей до трех лет категорически нельзя заниматься самолечением, принимать и давать ребенку какие-либо препараты без согласования с врачом, даже те, что отпускаются без рецепта. Какие же пункты в нее вошли?

Берегите себя и своих детей, будьте здоровы!