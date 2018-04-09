Родители Кэти Перри заставили ее покраснеть

Поп-исполнительница Кэти Перри является членом жюри в американском шоу American Idol, где зачастую происходят неожиданные события. В недавнем выпуске программы появились родители певицы, которые, похоже, были чересчур болтливы.

Во время интервью с Райаном Сикрестом мама Кэти Мэри не сдержалась от комментариев в адрес дочери.

Она все еще ребенок, и она болтлива. Она средний ребенок в семье, такие дети хотя все больше внимания, — заявила Мэри.

Кэти быстро вмешалась и сказала, что этого хватит.

Кэти Перри

Эпизод из телепередачи стал особенно обсуждаемым в Сети. Только вот поклонников не заинтересовали ни слова мамы звезды, ни реакция Кэти, а внешний вид ее отца Кита Хадсона. Он выбрал для шоу действительно смелый образ: яркая бордовая футболка, черный пиджак, кожаная кепка, очки в крупной оправе и массивное украшение на длинной цепочке (пройти мимо мистера Хадсона и не обернуться невозможно!).

Во время American Idol не первый раз происходят курьезные случаи с участием Кэти Перри. Ранее она подарила юному музыканту первый поцелуй.