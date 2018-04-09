Супруги не смогли поделить ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде семейная драма превратилась в шпионский детектив. Бывшие супруги не смогли поделить ребенка.

10-летнего

мальчика отец выкрал у матери. Та подала в суд, но пока длились тяжбы, папа оформил документы и вывез сына в Испанию.

Мария Дьячкова и Григорий Дьячков не живут вместе уже больше года и с того момента «делят» своего ребенка. Сначала мальчик жил с мамой, однако отец оформил документы и вывез сына в Испанию.

Как моя мама выяснила, ей сказала соседка, что какой-то мужчина взял Матвея и пошел в сторону магазина. Это мы потом уже выяснили, что это был отец. А изначально взял он его в 11 утра, а о том, что это он взял, узнали в 4 часа

— Мария Дьячкова.

Видеться с ребенком, по словам матери, ей не давали. Все это время шли судебные тяжбы. Мария отслеживала жизнь сына по школьному сервису

онлайн-дневников. Но в какой-то момент Матвей перестал ходить в школу. Но учителя и директор школы не хотят вмешиваться в эту семейную драму, ставшую настоящим детективом.

Мой бывший муж, то есть Дьячков Григорий Валентинович, как мне сказали в милиции, он попался в прошлом месяце на краже. То есть ребенок находится в такой вот компании. Они таскаются по каким-то квартирам, по заброшенным домам

— Мария Дьячкова.

Съемочной группе «360» удалось выяснить, что отец вместе со своей новой возлюбленной снимал квартиру неподалеку от школы, чтобы сыну было удобней учиться. Но недавно они срочно съехали. Между тем, хозяйка жилплощади в квартирантах души не чаяла.

Всегда водил, всегда встречал. Мальчик к нему, знаете, так просто прилип, прилип. И отец к нему тоже. Такие у них хорошие отношения прям. Если бы каждый отец к своему ребенку такое отношение имел. Просто умничка

— хозяйка квартиры.

Мать предполагала, что ребенка могли увезти в квартиру новой гражданской жены ее бывшего мужа, однако жилплощадь сдана в аренду.

По некоторым данным, отец увез ребенка в Испанию. Как ему это удалось — остается загадкой. Ведь мать своего разрешения на вывоз ребенка за рубеж не давала. Более того, недавно суд вынес постановление о том, что десятилетний Матвей должен остаться с матерью. И теперь за похищение собственного ребенка отец рискует попасть под суд.