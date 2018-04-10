Ещё
Госдума рассмотрит поправки к законопроекту об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума рассмотрит поправки к законопроекту об освобождении от НДФЛ выплат в связи с рождением детей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы 10 апреля 2018 г. планируют рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, который подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ и предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.
«Законопроектом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что с 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Агентство «Москва»: последние новости
Хамелеоны и обезьянки саймири океанариума «Крокус Сити» получили пасхальные подарки Незадекларированные ювелирные изделия на 3,8 млн руб. изъяли у гражданки Турции на таможне в Домодедово Эксперты НИИ хлебопекарной промышленности выбрали самый вкусный кулич в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения16
Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться5
Как по группе крови вычислить хорошего любовника19
Почему люди не помнят себя в детстве1
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам15
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение