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Закон об освобождении от НДФЛ выплат с связи с рождением детей принят Госдумой
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Закон об освобождении от НДФЛ выплат с связи с рождением детей принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, который подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ и предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.
Документом предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, за счет отнесения к таким доходам ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Уточняется, что с 1 января 2018 г. введены дополнительные меры государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Закон вступит в силу со дня его официального публикования.
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