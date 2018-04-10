Сын Кристины Орбакайте провел урок английского в школе у своей сестры

Поклонники Кристины часто восхищаются нежными отношениями между Дени и Клавой, и даже считают его примером для всех старших братьев. И вот несколько дней назад учителя Клавдии пригласили Дени посетить их школу. Молодой человек вдоволь пообщался с одноклассниками младшей сестры, а также провел для них небольшой урок на английском языке. Дени свободно на нем общается, так как живет и учится за границей. Кристина опубликовала в своем интернет-аккаунте видео этого события: «Дени, как старший брат, пришёл пообщаться с Клавочкиными одноклассниками и почитать им книгу. Сестра счастлива!» — так подписала этот ролик Орбакайте.

Подписчики певицы в очередной раз восхитились идеальными отношениями между ее детьми, а также отметили великолепное владение Дени английским языком: «Кристиночка, всегда восхищаюсь вами и вашими детками! Умные, талантливые, выдержанные и очень красивые! Счастья вам и тепла!» «Какой светлый парень! Так любит и оберегает сестру» «На английском, как на русском. Умничка и вообще очень интеллигентный молодой человек!» «Как прекрасно Дени говорит по-английски!» «Дени воспитан Русланом Байсаровым. Поэтому у него такое отношение ко всем детям, особенно к братьям и сестрам» «Кристина воспитала замечательных детей! У них нет звездной болезни, и они умны! Кристина научила их любить друг друга!»

Напомним, Кристина Орбакайте родила Дени от своего гражданского мужа Руслана Байсарова в 1998 году. Однако из-за неверности супруга отношения между родителями Дени разладились. Суд постановил совместную опеку Кристины и Руслана над их общим ребенком. А в 2005 году Орбакайте вышла замуж за дантиста-предпринимателя Михаила Земцова . В 2012 году у супругов родилась Клавдия. Сейчас Дени Байсаров большую часть времени проводит в Великобритании. Со своей мамой и сестрой молодой человек обычно проводит летние или зимние каникулы.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 7 Апр 2018 в 5:10 PDT Кристина Орбакайте очень гордится своей дочкой Клавой и старается почаще выводить ее на общественные мероприятия. А поклонникам певицы остается только удивляться сходству дочери и матери, а также тому, как быстро растут чужие дети.