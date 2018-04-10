Харитон, Назар и Герман: в Оренбурге за неделю родились 154 малыша

В Оренбурге за неделю родились 94 мальчика и 60 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Харитон, Филипп, Георгий, Мирон, Герман, Назар, Лука, Макар, Гордей, Клим, Яна, Таисия, Вера, Любовь, Надежда, Дарина, Варвара, Нина.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Даниилами, Александрами, Андреями, Владиславами, Верониками, Есениями, Златами, Мариями.

47 малышей стал в семьях первыми детьми, 71— вторыми, 23— третьими, 5-четвертыми, 1 –шестым. В числе новорожденных 6 — двойни.

32 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Грузии, Узбекистана, Армении. К сожалению, 47 семей официально распались.