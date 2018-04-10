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Харитон, Назар и Герман: в Оренбурге за неделю родились 154 малыша
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Харитон, Назар и Герман: в Оренбурге за неделю родились 154 малыша 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю родились 94 мальчика и 60 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Харитон, Филипп, Георгий, Мирон, Герман, Назар, Лука, Макар, Гордей, Клим, Яна, Таисия, Вера, Любовь, Надежда, Дарина, Варвара, Нина.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Даниилами, Александрами, Андреями, Владиславами, Верониками, Есениями, Златами, Мариями.
47 малышей стал в семьях первыми детьми, 71— вторыми, 23— третьими, 5-четвертыми, 1 –шестым. В числе новорожденных 6 — двойни.
32 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами: Грузии, Узбекистана, Армении. К сожалению, 47 семей официально распались.
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