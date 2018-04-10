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Малыш увидел маму в новом образе и удивил всех своей реакцией
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Малыш увидел маму в новом образе и удивил всех своей реакцией 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Малыши очень привязаны к своим родителям, и любое изменение в их внешности может сильно удивить или восхитить ребенка.
Вы наверняка помните ролики, в которых малыши не узнают своих пап без бороды, а сегодня мы вам покажем реакцию малыша, который увидел свою маму в новом образе.
Главный герой этого видео, малыш Август, никак не ожидал, что его мама Кристан решит кардинально поменять цвет волос и покраситься в ярко-розовый. Папа мальчика, Колин, заранее понимал, что такие изменения во внешности мамы не смогут не отразиться на реакции сына, и когда девушка вернулась домой, отец сразу начал снимать все происходящее на видео.
По лицу Августа видно, что малыш сначала не узнал, кто перед ним, но позже осознал, что это его любимая мама, однако быстро привыкнуть к такой смене стиля мальчик не смог.
Он то удивленно смотрит на мамины волосы, то смеется от радости, то смущается, сам не осознавая почему.
В комментариях к этому видео, опубликованном на канале папы Августа, пользователи умиляются реакцией крохи и считают ее очень милой. А также обсуждают неординарный новый образ его мамы. Кто-то из подписчиков даже предположил, что теперь ребенок будет думать, что его мама — настоящая принцесса из мультика.
Словами реакцию этого мальчика на такое преображение мамы невозможно описать, поэтому вам стоит ее увидеть!
Фото: Shutterstock.com
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