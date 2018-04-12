Мама пропавшей девочки в Башкирии: «Мы ее видели живой, но она убежала»:

В Башкирии продолжают поиски пропавшей без вести 12-летней девочки. Саша Мишина ушла из дома в Бурибае в среду 11 апреля в одном халатике. И с тех пор не возвращалась. С момента пропажи прошли уже сутки.

— На улице очень холодно, страшно за ребенка! Всем селом ищем ее, но пока никаких результатов, — переживают местные жители.

К поискам уже подключилась полиция и волонтеры. Поисковики прочесывают местность и опрашивают сельчан. Родители Саши переживают больше всех, девочка никогда не сбегала раньше.

— Ребенок непростой. Девочка с особенностями поведения. К семье очень привязана, но если чего-то пугается, способна на неожиданный поступок. Порой она живет в своем мире и нам тяжело ее понять, — говорит мама Тамара. — В тот день мы попросили ее принести вещи, она одела теплый халат, сапоги и вышла на улицу. Мы живем в своем доме, во двор иногда выходим без верхней одежды. Но Саша вышла и через пару минут не зашла. Муж выскочил наружу и увидел, как она убежала, но догнать не смог.

Родные сразу же забили тревогу. Обзвонили друзей и знакомых, сообщили в школу. На поиски Саши пошли соседи семьи, одноклассники и учителя девочка.

— Ее несколько раз видели в поселке, но она боится большого скопления народу и убегает, — говорит Тамара. — В какой-то момент она проходила около дома, ее видели и позвали, но вокруг стояли патрульные машины. Похоже, что она испугалась и опять убежала.

Женщина рассказала, что по просьбе семьи девочку сегодня будут искать сотрудники в штатской одежде. Школьники и сельчане будут ходить по Бурибаю поодиночке, чтобы не спугнуть девочку.

— У нас большая семья, всего 16 детей. Мы всех любим, участвуем в различных конкурсах, выступаем. Были с детьми в Москве и Уфе, на мероприятиях, посвященных многодетным семьям. У нас все благополучно. Что нашло на Сашу, не понимаем, — плачет мама.

В полиции также рассказали, что Сашу видели живой и здоровой.

— Поиски ведутся круглосуточно. Патрульные работают вместе с местными жителями. Оперативные действия продолжаются, — пояснили в МВД по РБ.

Приметы Александры Мишиной: светлые волосы и небольшой рост. Девочка худенькая, одетав розовый теплый халат и сапожки. Всех, кто видел ребенка, просят звонить в полицию по номеру 020 с мобильного и 02 с городского номера.