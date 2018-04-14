В Башкирии пропал 15-летний подросток

В Белебеевском районе без вести пропал 15-летний Дмитрий Куркин. Подросток ушел из дома по ул. Кирпичной 8 апреля и до сих пор не вернулся. Родные и близкие пытались найти мальчика своими силами: обзвонили всех знакомых и друзей, но, поняв, что все тщетно, обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза, смуглое лицо, есть татуировки — птица на колючей проволоке на левой стороне груди, пять синих роз на правой руке.

Был одет в черную весеннюю куртку, кофту с белым треугольником на груди, синие джинсы и темно-синие кроссовки с буквой «N».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам: 8 (999) 741-95-96, 02.