В Башкирии закончились поиски пропавшего 17-летнего подростка

Тело юноши нашли в снегу.

Страшную находку сделали автомобилисты на трассе под Баймаком. В снегу у дороги нашли тело пропавшего месяц назад юноши. Информацию о смерти юноши подтвердила его мать Ильвира.

— Огромное спасибо друзьям, родным и одноклассникам за помощь и поддержку в организации похорон нашего любимого сына. Пусть земля ему будет пухом, — пояснила женщина.

Подробности смерти юноши пока не разглашаются. Известно, что 17 марта он выехал из родного села Куянтаево, его видели недалеко от общежития в Баймаке.