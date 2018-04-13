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В Башкирии закончились поиски пропавшего 17-летнего подростка
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В Башкирии закончились поиски пропавшего 17-летнего подростка 

ufa1.ru 45 минут назад
Фото: ufa1.ru
Тело юноши нашли в снегу.
Страшную находку сделали автомобилисты на трассе под Баймаком. В снегу у дороги нашли тело пропавшего месяц назад юноши. Информацию о смерти юноши подтвердила его мать Ильвира.
— Огромное спасибо друзьям, родным и одноклассникам за помощь и поддержку в организации похорон нашего любимого сына. Пусть земля ему будет пухом, — пояснила женщина.
Подробности смерти юноши пока не разглашаются. Известно, что 17 марта он выехал из родного села Куянтаево, его видели недалеко от общежития в Баймаке.
Проверкой по факту смерти подростка занимается Следственный комитет.
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