Костромской бизнесмен назвал всех трех сыновей в честь себя

Бывший костромской бизнесмен назвал всех трех сыновей Сашами. При этом самого мужчину тоже зовут Александром. Необычную историю корреспонденту KOSTROMA.TODAY рассказала подруга семьи.

По ее словам, когда жена предпринимателя была в положении, встал вопрос о выборе имени для ребенка. В итоге, супруги не стали долго думать и решили назвать Сашенькой — в честь отца.

Через несколько лет после появления на свет Сан Саныча женщина снова забеременела. За некоторое время до родов, бизнесмену приснился сон, в котором странный голос сказал, что и этого сына он назовет Сашей. Мужчина не стал противиться сновидению и назвал второго сына в честь себя.

Еще через пару лет после рождения Сан Саныча №2 женщина опять забеременела. УЗИ показало, что снова мальчик. За несколько месяцев до рождения бизнесмену приснился тот же сон: голос сказал ему, что третьего сына нужно назвать Сашей.

Мужчина опять не стал противиться. В итоге на свет у него появился третий Александр Александрович.

Почему всему этому не противилась супруга мужчины — непонятно. Говорят, у костромича был очень суровый характер.

Собеседница утверждает, что все три Саши с самого детства знали, кого из них зовет мама — они различали интонацию ее голоса.

Сейчас все Александры Александровичи уже взрослые, живут в Москве, куда семья переехала еще в середине 2000-х. Их отец погиб.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в областном ЗАГСе, закон не запрещает всех детей называть одинаковыми именами.

В Семейном кодексе значится, что при выборе имени ребенка не допускается использование цифр и буквенно-цифровых обозначений. Также нельзя использовать числительные и знаки, которые не являются буквами, кроме дефиса. Кроме того, запрещено называть детей бранными словами и указаниями на ранги, должности и титулы.