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Костромской бизнесмен назвал всех трех сыновей в честь себя
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Костромской бизнесмен назвал всех трех сыновей в честь себя 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Бывший костромской бизнесмен назвал всех трех сыновей Сашами. При этом самого мужчину тоже зовут Александром. Необычную историю корреспонденту KOSTROMA.TODAY рассказала подруга семьи.
По ее словам, когда жена предпринимателя была в положении, встал вопрос о выборе имени для ребенка. В итоге, супруги не стали долго думать и решили назвать Сашенькой — в честь отца.
Через несколько лет после появления на свет Сан Саныча женщина снова забеременела. За некоторое время до родов, бизнесмену приснился сон, в котором странный голос сказал, что и этого сына он назовет Сашей. Мужчина не стал противиться сновидению и назвал второго сына в честь себя.
Еще через пару лет после рождения Сан Саныча №2 женщина опять забеременела. УЗИ показало, что снова мальчик. За несколько месяцев до рождения бизнесмену приснился тот же сон: голос сказал ему, что третьего сына нужно назвать Сашей.
Мужчина опять не стал противиться. В итоге на свет у него появился третий Александр Александрович.
Почему всему этому не противилась супруга мужчины — непонятно. Говорят, у костромича был очень суровый характер.
Собеседница утверждает, что все три Саши с самого детства знали, кого из них зовет мама — они различали интонацию ее голоса.
Сейчас все Александры Александровичи уже взрослые, живут в Москве, куда семья переехала еще в середине 2000-х. Их отец погиб.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в областном ЗАГСе, закон не запрещает всех детей называть одинаковыми именами.
В Семейном кодексе значится, что при выборе имени ребенка не допускается использование цифр и буквенно-цифровых обозначений. Также нельзя использовать числительные и знаки, которые не являются буквами, кроме дефиса. Кроме того, запрещено называть детей бранными словами и указаниями на ранги, должности и титулы.
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