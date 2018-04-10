Художница показала, как выглядят выросшие герои любимых мультфильмов (галерея)

Художница Астхик Ракимова специально для AdMe нарисовала выросших героев любимых детских и подростковых мультфильмов. Всем ведь интересно посмотреть, каким стал, например, Малыш из истории про Малыша и Карлсона, Даша-путешественница, Маша из мультфильма про «Машу и Медведя». Кажется, эти герои растут вместе с нашими детьми. И если изменения, происходящие в собственных детях, мы видим ежедневно, то персонажи мультфильма оживают лишь благодаря фантазии художника. Результат — в нашей галерее (нажимайте на курсор, чтобы прокрутить дальше и все увидеть).

Агнес из мультфильма «Гадкий я»

Даша-путешественница все еще путешествует.

Рассел из мультфильма «Вверх»

Арнольд из мультвильма «Эй, Арнольд»

Лило из мультфильма «Лило и Стич»

Маша из мультфильма «Маша и Медведь»

Малыш без Карлсона

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