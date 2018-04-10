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Художница показала, как выглядят выросшие герои любимых мультфильмов (галерея)
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Художница показала, как выглядят выросшие герои любимых мультфильмов (галерея) 

Ezhikezhik.ru 3 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Художница Астхик Ракимова специально для AdMe нарисовала выросших героев любимых детских и подростковых мультфильмов. Всем ведь интересно посмотреть, каким стал, например, Малыш из истории про Малыша и Карлсона, Даша-путешественница, Маша из мультфильма про «Машу и Медведя». Кажется, эти герои растут вместе с нашими детьми. И если изменения, происходящие в собственных детях, мы видим ежедневно, то персонажи мультфильма оживают лишь благодаря фантазии художника. Результат — в нашей галерее (нажимайте на курсор, чтобы прокрутить дальше и все увидеть).
Агнес из мультфильма «Гадкий я»
Даша-путешественница все еще путешествует.
Рассел из мультфильма «Вверх»
Арнольд из мультвильма «Эй, Арнольд»
Лило из мультфильма «Лило и Стич»
Маша из мультфильма «Маша и Медведь»
Малыш без Карлсона
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