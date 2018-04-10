Как поставить ребёнка на сноуборд? Советы профессионального райдера

10 лайфхаков от прорайдера Артёма Шелдовицкого. Разбираемся, как привить любовь к сноуборду с детства.

Поставить ребёнка на сноуборд без профессионального инструктора — дело не такое уж и простое. Но что если ваша цель глобальнее и вы хотите привить своему малышу любовь к сноубордической культуре, а не просто научить набирать скорость, съезжая со склона?

Вместе с прорайдером команды DC Shoes Артёмом Шелдовицким мы составили инструкцию, которая позволит сделать первые сноубордические шаги вашего ребёнка правильными и особенными. Что примечательно, вам совсем не обязательно ждать, когда же выпадет снег.

Шаг 1. Начать с малого

Артём «Шелдр» Шелдовицкий: «Самое главное — это оборудование. Мы начали с доски для скейтборда, без колёс. Просто приучали ребёнка на неё залезать. Доска лежала в комнате, дочь с ней играла, ползала по ней, вставала. К тому же Стефания видела фотографии, где я катаюсь, и пыталась подражать. Не бойтесь, так как доска гладкая и без колёс, она абсолютно безопасна. Ребёнок стоит на ней и просто привыкает».

Шаг 2. Перейти на новый уровень: выбираем доску

«Следующий этап — сноуборд. Есть маленькие ригли-сноуборды с верёвочками, чтобы тащить ребёнка за собой. Ботинки, крепления и доску на годовалый возраст можно купить в магазине или заказать в Интернете. Досок для малышей не так много, всего одна фирма делает маленькие сноуборды. Время катания с ребёнком на горе: от двух до десяти минут, не больше».

Шаг 3. Подобрать экипировку

«В первую очередь нужна одежда, которая не промокает, в которой ребёнок не замёрзнет и ему будет удобно двигаться. Подойдёт любой детский комбинезон. На первом этапе вы не выпускаете ребёнка из рук, поэтому шлем и маска не нужны. Шлем пригодится на следующем этапе, в возрасте двух лет, но не как элемент защиты, а для того, чтобы ребёнок привыкал к нему и в дальнейшем ему было комфортно в нём кататься».

Шаг 4. Катание, для которого не обязателен снег

«Кататься можно где угодно. Для первого раза даже гора не нужна. Возможно, и снег не нужен, потому что мой ребёнок пока что больше любит кататься дома. Для этого подойдёт любой ковёр. Дочка периодически берёт доску, вытаскивает, сама на неё встаёт. Нужно только застегнуть крепления и катать её по дому за веревочку (riglet). Когда мы приехали на гору, то катались за руки и за эту верёвочку, не по наклонной, а по прямой поверхности».

Шаг 5. Привить любовь

«Занятия должны проходить в формате игры. Ребёнок не должен воспринимать их как спортивные тренировки, заставлять заниматься ни в коем случае нельзя. Я, например, не пытаюсь воспитать профессиональную сноубордистку. Самое важное — привить любовь. Ведь если вы поставите ребёнка на доску, то это ещё не значит, что он будет, как и вы, кататься всю жизнь. Ребёнок может полюбить что-то другое: рисование, бег, лыжи».

Шаг 6. Дайте выбор

«Не нужно ограничиваться только сноубордом. Я рекомендую совмещать его с катанием на лыжах. Во-первых, их проще освоить. Во-вторых, при катании на лыжах идёт равностороннее развитие. Кроме того, лыжи для детей появились гораздо раньше, чем сноуборды. Поэтому инструкторов по обучению этому виду спорта намного больше. Если вы хотите отдать своего ребёнка профи, то найти квалифицированного лыжного детского инструктора однозначно будет проще».

Шаг 7. Распределить нагрузку

«Осознанно дети начинают кататься в три года. Начинать осваивать доску нужно на детских и учебных склонах или мини сноу парках… Так как в сноуборде движение осуществляется боком, то нагрузка распределяется неравномерно, что может не очень хорошо сказаться на развитии ребёнка. Чтобы избежать этого, нужно с самого начала учить ребёнка кататься в двух стойках одновременно, это будет способствать всестороннему и равномерному развитию».

Шаг 8. Не бояться сложностей

«Ребёнок может капризничать. Говорить, что ему это не нравится. Ни в коем случае нельзя заставлять. Если он не хочет сегодня кататься — значит не хочет. Нужно просто отложить доску, попробовать с ним договориться или показать пример».

Шаг 9. Найти компанию

«Мы заметили, что в компании детям намного интереснее кататься, чем по одному или с родителями. Они смотрят друг на друга, и им интересно. В Москве на горках очень часто делают круглогодичные маленькие ригли-сноуборд парки на искусственном покрытии. В Штатах это занятие ввели в школьную программу как дополнительное».

Шаг 10. Показать пример

«Дочка любит листать сноу-видео в телефоне. Дома висят фотографии, плакаты. Жена часто сама включает ей видео. Я уезжаю, и Стефания спрашивает: где папа? Папа катается».