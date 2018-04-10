Что делать, если ребенок не хочет ходить в детский сад

В каком возрасте начинать ходить в сад?

Детский психолог Екатерина Ильичева советует отдавать ребенка в садик в возрасте до 2,5 лет или после 3,5. Дело в том, что ребенок переживает кризис трех лет, и случается он, как правило, в промежутке от 2,5 до 3,5 лет. Кризис сопровождается истериками, упрямством, резкой сменой настроения. Приучение к детскому саду и так большой стресс для ребенка, поэтому нежелательно сочетать эти два непростых периода.

Воспитатели советуют водить ребенка в группу короткого дня, на три-четыре часа, потому что впоследствии ребенок намного легче и быстрее привыкает к нахождению в саду в течение всего дня.

Игровая комната

Начну с личной истории. Моя дочь Элина пошла в группу короткого дня в 2,3 года (на полный день пока еще не перешли). Не скажу, что были большие проблемы, истерики, но стоило нам пропустить несколько дней, как возвращались слезы. А еще каждый день она повторяла одну и ту же фразу: «Я не хочу в садик».

Вместе с тем я заметила, что дочка с большой охотой проводит время в игровых комнатах, не обращая внимания, есть ли поблизости мама. Однажды после очередного перерыва хождения в сад я ей сказала примерно следующее: «Садик — это и есть игровая комната, там много игрушек, давай пойдем туда завтра поиграть». Признаюсь, сама этого не ожидала, но дочке идея понравилась! Теперь она запрещает называть садик садиком. Только игровая комната!

unsplash.com Некоторые родители говорят детям, что садик — это работа, поэтому ребенок должен туда ходить. Почему это не совсем верный подход объясняет детский психолог Екатерина Ильичева:

Последите за собой, что вы говорите о работе: обычно родители отзываются о ней в негативном ключе. Конечно, ребенок это слышит. Для него работа представляется местом, куда не хочется идти, где тяжело, откуда приходишь совершенно без сил. И представьте, что он должен чувствовать, когда ему говорят, что теперь надо ходить на работу! Я бы лучше ребенку сказала правду: там много игрушек и деток, некоторые малыши будут плакать, а некоторые веселиться, тебе придется делиться игрушками, но их много и они все интересные!

Лайфхаки от психолога

Вот советы от Екатерины, как психологически облегчить для ребенка период адаптации.

Дать «кусочек мамы».

Это какой-либо предмет от мамы, чтобы ребенку было не так тоскливо: например, платочек, пахнущей ее духами, или другая безопасная для малышей вещь.

Ввести ритуалы встреч и прощания.

Это может быть общий жест или волшебная фраза, особое рукопожатие или объятие. Главное — договориться с ребенком, что отныне вы будете так встречаться и прощаться. Такие вещи помогают детям переключаться.

Оставить игрушку на ночь в саду.

А утром сказать: в садике нас ждет зайчик, ему, наверное, грустно без нас, пойдем его заберем.

Что советуют в детском саду

Мама малышки Елизаветы Наталья Бондарь рассказала, какие советы давал психолог в детском саду, когда она впервые привела трехлетнюю дочку:

Обязательно нужно преподносить посещение сада, как отличное событие в жизни малыша, рассказывать, как там интересно. Также можно «проживать» ситуацию в игровой форме: давай поиграем, как мамочка с малышом идут в садик (пусть ребенок в этой ситуации будет в роли родителя), как мама и папа идут на работу, а ребенок играет, читает, гуляет, веселится, а потом за ним приходят папа и мама. Также нам советовали брать с собой любимую игрушку. Если есть возможность, в первое время желательно устраивать ребенку выходной в среду, так будет легче привыкнуть.

Еще воспитатели у нас спрашивали, какое любимое занятие малыша, и чтобы увлечь, рисовали, танцевали, лепили, строили с детьми — кому что нравилось.

От подарков до фотографии

Екатерины Зениной есть дочь Кристина (3 года). К детскому саду они готовились заранее.

Совет всем родителям: приходите гулять вместе с ребенком в садик, который собираетесь посещать, рассказывайте про него, что там есть игрушки и воспитатели, показывайте, как там гуляют детки. Ребенка необходимо готовить к походу в детский сад. Нельзя прийти в первый день, отдать ребенка и потом надеяться, что он полюбит детский сад и будет с радостью туда ходить изо дня в день. Если есть возможность, познакомьтесь с будущими воспитателями. Морально готовьте ребенка к тому, что в скором времени он будет находиться без мамы в садике, что мама будет в это время работать и обязательно вернется за ним.

unsplash.com В первый день лучше всего сходить с малышом на прогулку вместе с группой. Если нет такой возможности, то оставьте его не более, чем на 2 часа. Во второй день, если все прошло благополучно, можно оставить на 3-4 часа и постепенно увеличивать время пребывания в детском саду.

Екатерина рассказала, что ей также помог метод «задаривания», хотя он неоднозначен. После садика они с дочкой заходили в магазин и не покупали там что-то, а «выигрывали» в автомате мяч-попрыгун за 10 рублей. Конечно, мама переживала, не перерастет ли это в привычку, поэтому она объясняла ребенку, что так будет не всегда. «Мы скоро выиграем все попрыгунчики и другим деткам ничего не останется, давай оставим мячики другим». В их случае удалось не превратить это в зависимость и вскоре отказаться от «задаривания».

Екатерина делится и другими лайфхаками.

Действуйте в соответствии с интересами ребенка.

Например, ребенок любит Деда Мороза. Расскажите, что в садике будет утренник, на котором Дед Мороз будет дарить подарки.

Дайте ключик от дома.

И скажите примерно следующее: «Я отдаю тебе ключик от дома и пойду на работу, без ключика я домой не попаду. Я приду за тобой с работы и мы вместе пойдем домой». Так ребенок будет понимать, что вы обязательно вернетесь за ним!

Положите в кармашек платья или рубашки фотографию мамы, чтобы ребенок не так сильно скучал.

Немалую роль при подготовке к походу в детский сад играют книги. Екатерина пользовалась следующей литературой: Корнелия Спилман «Когда я скучаю», «Иду в детский сад» из серии «Читаем детям», Карина Овсепян «Я иду в детский сад. Проблемы адаптации», а также «Мыша в детском саду». Последняя книга не только подготовит ребенка к переменам, но и расширит словарный запас. Помогут и книги по психологии общей тематики — «Эмоциональный интеллект ребенка», «Ребенок-оптимист», «Ваш ребенок может все».

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