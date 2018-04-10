Более 400 маленьких вологжан появились на свет в первый месяц весны

404 детей родилось в марте, такова статистика отдела ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому районе. Среди новорожденных больше девочек, их появилось на свет 206. Мальчиков на 8 меньше. Пополнилась областная столица и двойняшками, в марте их зарегистрировано 5 пар, есть и одна тройня.

Большинству мам — от 21 года до 30 лет. В этом возрасте родили 230 женщин. Более 140 достигли возраста от 31 года до 40 лет. Еще 9 женщин родили после 41 года.

Всего с начала года в Вологде и Вологодском районе на свет появились 1187 детей. Среди популярных имен — Артем, Михаил и Иван. Присоединился к ним и Тимур. А вот список редких имен пополнили Юрий, Федор, Стефан и Угур.

Девочкам чаще всего дают имена — Анастасия, Ксения и Мария, также в «топ» добавилась Полина. Редкими остаются Ярослава и Юлия. Список дополнили Эмилия и Эмилия Джемре.