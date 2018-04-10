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Это так мило! Кайли Дженнер показала сына на прогулке
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Это так мило! Кайли Дженнер показала сына на прогулке 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
«У-ти какой малыш» — сказали бы наши родители! А ведь так оно и есть Кайли Дженнер показала на прогулке своего малыша. Маленькая принцесса периодически отвлекалась на погремушки, мамину улыбку и позировала для селфи. Уже понятно из малютки вырастит творческая личность, как родители. Как минимум успешная фотомодель. Кстати, на днях Кайли отвезла Сторми, познакомить дочь с бабушкой и дедушкой родителями Трависа. ;
Брат Трэвиса, Джошуа поделился трогательной фотографией в Снепчат и написал, что очень рад наконец-то держать на руках маленькую Сторми. ;
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