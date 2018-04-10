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В Китае ребенка затянуло под беговую дорожку тренажера
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В Китае ребенка затянуло под беговую дорожку тренажера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В одном из китайских тренажерных залов ребенка затянуло под беговую дорожку. Видео с камер наблюдения опубликовано на YouTube.
На записи видно, как мальчик подкатился к работающей беговой дорожке, лежа на фитболе. Мяч приподнял края тренажера и стал засасываться под двигающееся полотно.
Ребенок попытался вытащить фитбол, однако, его самого начало затягивать беговой дорожкой. В этот момент подбежала одна из посетительниц тренажерного зала и вытащила руку мальчика.
При этом женщина, занимавшаяся на дорожке, не сразу обратила внимание на происходящее. Лишь когда ребенка уже оттащили от тренажера, она попыталась выключить устройство.
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