Приставы вернули маме 4-летнего сына, которого папа тайком увёз в Пермь

Судебные приставы помогли вернуть маме сына, которого родной отец тайком вывез из Сочи в Пермь.

Как рассказали в краевом УФССП России, в отдел судебных приставов по Дзержинскому району на принудительное исполнение поступил исполнительный документ, выданный на основании решения Хостинского районного суда Сочи. По нему бывшей супруг был обязан передать четырёхлетнего ребёнка матери.

Несколько лет назад пара из Перми переехала жить и работать в Сочи. Поначалу всё складывалось благополучно, у супругов была хорошая работа. Вскоре у них родился сын.

«Однако семейная идиллия длилась недолго. После несчастного случая супруг потерял работу, сильно изменился в характере, стал агрессивным и грубым. Жена, не выдержав несправедливого отношения к себе, подала на развод. По решению суда, сын остался с мамой жить в Сочи. А отец затем вернулся в Пермь», — сообщили в краевом УФССП России.

Вскоре папе, который соскучился по сыну, пришла в голову мысль забрать его. Мужчина на своём автомобиле добрался в Сочи, пришёл в детский сад. Забрав своего ребёнка оттуда, он сразу же уехал с ним в Пермь. Когда бывшая жена позвонила ему, то пермяк стал отрицать, что сын у него. Женщина, будучи уверенной, что ребёнок находится у папы, подала в суд, который и вынес вердикт вернуть мальчика маме. Исполнительный документ направили в Пермь по месту жительства отца.

Приставы выяснили, что мальчик всё же находится в квартире отца. Вместе с участковым они пришли к нему домой, однако мужчина не стал им открывать дверь. Тогда его предупредили, что дверь придётся взломать. Когда стали её вскрывать, хозяин открыл дверь, но поначалу всячески препятствовал тому, чтобы приставы забрали сына: не пускал в комнату, кому-то звонил.

«Наконец, родитель внял увещеваниям и согласился передать ребенка, хотя, собирая его, не стеснялся в грубой форме оскорблять бывшую жену и всячески тянул время. Но это не имело никакого значения для матери, ждущей момента, когда мальчик окажется у неё в объятиях. Когда счастливый момент наступил, малыш и мама вместе вышли из квартиры и через несколько дней улетели домой», — рассказали в краевом УФССП России.