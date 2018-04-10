Мелочи, которые очень обидят малыша

Порой нам кажется, что малыш притворяется, капризничает, но бывает, что та или иная ситуация на самом деле расстраивает его до глубины души. И такие маленькие детские травмы могут накопиться и повлечь за собой серьёзные психологические проблемы. Поэтому так важно внимательнее относиться к своему ребёнку и знать, что заставляет кроху огорчаться чаще всего.

1. Когда игнорируют

Малыш пытается разговаривать с родителями, задаёт им вопросы, делится своими соображениями, но ответа либо вообще не получает, либо слышит что-то вроде «Да-да, отлично!», произнесённое только для того, чтобы кроха отстал. «Мам, посмотри, какую башню я построил!» — «Да-да, молодец!» Если мама даже не оглянулась, чтобы посмотреть, или оглянулась, но смерила башню равнодушным взглядом, ребёнок это обязательно запомнит.

2. Когда отпихивают

Ещё менее приятная ситуация: маме или папе нужно срочно сделать что-то по работе, совершить важный звонок, сварить борщ или погладить бельё, а чадо лезет на руки, виснет, ластится. «Иди поиграй, я занята!» — подобные слова обычно сопровождаются лёгким толчком в сторону детской, и малыш чувствует себя отвергнутым.

3. Когда не дают сделать самому

Где-то после 2-3 лет у детей появляется желание делать всё самостоятельно и таким образом пробовать свои силы. В этот период насильственное кормление с ложки, одевание, высаживание на горшок, вытирание соплей и пр. расценивается как заявление: «Ты ничего не умеешь и ничего не стоишь». А то, что карапузу не дали самостоятельно закрыть дверь ключом, нажать на кнопку в лифте или выкинуть бумажку в мусорку, может стать причиной истерики. Ну обидно ведь!

4. Когда не ценят усилия

Малыш старался. Очень старался. Тогда, когда сам ночью встал в туалет, сам оделся, нарисовал кота (ну и что, что у него одно ухо и все лапы на одном боку?), помог маме класть продукты в корзину в магазине. Он заслуживает если и не поощрения, то хотя бы искренней похвалы, иначе в следующий раз ему не захочется повторять свои подвиги.

5. Когда берут без спроса вещи

Ошибочно полагать, что маленькие дети не понимают, какие вещи принадлежат им, а какие — другим людям. Поэтому тот факт, что вы без спроса доели завтрак карапуза, разложили игрушки так, как удобно вам (и выкинули две ценных бумажки!), и убрали в шкаф детскую одежду, может расцениваться как посягательство на частную собственность со всеми вытекающими.

6. Когда не считаются с мнением

Даже самым маленьким нужно давать право выбора. Например, что есть за обедом: картошку или макароны; что надеть на прогулку: шорты или джинсы. Это не только проявление уважения к ребёнку, но и своеобразный урок, во время которого малыш учится отвечать за свои слова.

7. Когда бросают

Некоторым мамам достаточно отлучиться ненадолго в магазин или вообще пойти выбросить мусор, чтобы это воспринималось как предательство. И неважно, что с карапузом сидит любимая бабушка, и он вовсе не одинок.

8. Когда не сдерживают обещания

«Будешь себя хорошо вести, куплю мороженое!» И вот ребёнок из последних сил хорошо себя вёл, но потом что-то пошло не так: кошелёк забыли, мороженого в магазине не оказалось, мама встретила на улице подругу и отвлеклась… Такие ситуации не только обижают малыша, но и заставляют его думать, что мамины слова ровным счётом ничего не значат.

9. Когда обманывают

«Укол — это совсем не больно, как будто комарик укусил», «Я приду через пять минут», «Все дети на свете уже легли спать», «Твою соску унесла мышка». Однажды карапуз поймёт, что вы его обманывали, и совершенно потеряет доверие к вашим словам.

10. Когда любят других детей

Ревность — чувство, не чуждое многим деткам. Если вы будете оказывать знаки внимания другому карапузу, играть с ним, общаться, дарить игрушки на глазах у собственного чада, тот, в свою очередь не просто обидится, но и станет вынашивать план мести. И не удивляйтесь, если перед ночным сном кроха заявит, что сегодня он будет обнимать и целовать одного папу.