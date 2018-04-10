Раньше — не лучше: минусы раннего развития ребенка

СодержаниеЕще раз о любвиЗачем «знайке» китайский до рождения?Выявлять и развивать вовремя

Ускоренное развитие детей интересует многих взрослых. Одни предлагают плавать с рождения, другие хотят научить читать почти с пеленок, третьи призывают «забыть» о благах цивилизации и отправить всех детей общаться с природой и жить практически в первобытных условиях. О раннем развитии рассуждают «продвинутые» родители, менеджеры творческих центров, педагоги и психологи. Почему в этом многоголосье так слабо звучат голоса врачей и для кого важнее учить алгебру в три года, выясняем вместе с MedAboutMe.

Еще раз о любви

Гениальный менеджер и автор бестселлера о воспитании Масару Ибука уверен, что для всякого ребенка главным является окружение. Только от взрослых, находящихся возле малыша с первых дней жизни, зависит, проснутся его способности или нет. Исключительно важную роль в этом играет любовь родителей, благодаря которой он гармонично развивается.

Комментарий эксперта Наталья Соловьева , психолог, член Международной Профессиональной Гильдии психологов-игропрактиков

Многие мамы озадачены развитием ребенка с самых пеленок. Кто-то показывает ребенку карточки Глена Домана, кто развивает по методике Марии Монтессори, кто-то активно работает с кубиками Зайцева. Среди молодых мам есть фанаты Вальдорфской школы, система Сесиль Лупан, методики Никитиных или Тюленева.

Часть мам против раннего развития и считают, что в этом нет необходимости.

Давайте начнем с понимания базовых потребностей ребенка.

Самое важное, что должен получить малыш в раннем детстве — любовь и заботу родителей. Особенно важна мамина роль. Детям нужно транслировать любовь каждым своим движением и каждым взглядом.

В психоанализе есть понятие «мертвая мать». Эта та мама, которая находится в послеродовой депрессии или в плохих отношениях с отцом. Она негативно настроена и передает ребенку свое состояние когда пеленает, разговаривает с ним или кормит. Что же такой ребенок видит в ее глазах? Что он ненужный и нелюбимый. У него не формируется то базовое доверие к миру, которое он может получить через мать.

Если же мама в порядке, она с любовью пеленает, ласкает тело малыша и шепчет слова любви и благодарности за появление маленького человека в ее жизни. И тогда ребеночек вырастает психически здоровым. Он видит и понимает свою нужность, он доверяет миру. В результате его жизнь складывается намного удачнее, чем у того ребенка, который в раннем детстве видел «мертвую мать».

Дарите детям любовь, поддержку и защиту. Занимайтесь любыми развивающими занятиями, которые приносят радость вам и ребенку.

Если же мама не чувствует в себе внутреннего ресурса, спокойствия и желания развивать малыша, делает это через силу, эффект может быть обратным.

Ребенок в возрасте до 4 лет на 75% формируется как личность. Подарите ему свою любовь, покажите его значимость, нужность. Тогда за его будущее Вы можете быть спокойны!

К сожалению, не всем детям посчастливилось купаться в родительской любви. Мамам и папам, которые предпочитают жесткие методы развития и воспитания следует познакомиться с результатами исследований английских и американских ученых.

В 2010 году ученые из 5 британских институтов, включая Оксфордский университет, изучали мозг «проблемных» детей. Их результаты подтверждают работы профессора Брюса Перра, заведующего кафедрой психиатрии детской больницы в Техасе (США). Так вот, ученые мужи, представив фотокопии сканирования головного мозга трехлетних малышей, наглядно доказали, что активные участки мозга ребенка, воспитывающегося в благоприятной атмосфере любви и внимания, втрое больше, чем у малыша, растущего в условиях «сенсорной депривации». Проще говоря, малышу явно не хватало ласковых прикосновений, ощущений и запахов. Профессор Перр предположил, что к этому добавилось грубое обращение и плохое питание.

Физическое наказание и жестокое обращение имеют аналогичные последствия. Передняя часть мозга, которая отвечает за эмпатию, меньше у детей, которых часто шлепают. Боль пагубно влияет на способность ребенка к сопереживанию и является фактором риска девиантного поведения в будущем.

Комментарий экспертаДарья Мартюхова, тренер, преподаватель программы «Мир исследователей Henkel»

Нет готового ответа на вопрос, в каком возрасте стоит начать заниматься образованием. Все дети разные, поэтому необходим индивидуальный подход. Важно, чтобы родители прислушивались к мнению ребенка, не заставляли его учиться насильно, потому что в этом случае есть риск отбить любое желание получать знания. Взрослым стоит отмечать, чем интересуются дети: какие книги им нравится читать, какие мультфильмы смотреть, в какие игры они играют. Разобравшись, поощрять их стремления. Чем раньше родители заметят предрасположенность ребенка к какой-то области знаний, тем более продуктивно они смогут организовать его развитие.

Возраст 8-11 лет, пожалуй, один из наиболее подходящих для дополнительного образования. В это время ребенок уже активно погружен в учебный процесс, поэтому родители могут увидеть его таланты и помочь ему раскрыть потенциал.

На этом этапе будет правильным выбрать для ребенка кружок или секцию. Например, если школьник увлекся темой науки, стоит отвести его на дополнительные занятия, где у него будет возможность побыть в роли ученого и под руководством опытных педагогов провести интересные эксперименты. Понравится ли ребенку на занятиях, зависит от их организации: ребенок будет с удовольствием посещать уроки, если они подаются в понятной интерактивной форме, а к ученикам применяется индивидуальный подход. В этом случае ребенок получает и приятные эмоции, и полезные навыки, которые затем пригодятся в дальнейшей учебе.

Зачем «знайке» китайский до рождения?

Чего хотят любящие и заботливые родители? Чтобы ребенок был здоровым, смышленым, успешным и уверенным в себе. Для достижения этой благой цели они готовы горы свернуть, преодолеть любые препятствия и освоить премудрости новейших методик воспитания. Особенно сильным становится желание превратить своего ребенка в гения еще до рождения, когда активные мамочки начитаются умных книг о различных воспитательных системах. Едва появляются первые признаки беременности, «подкованные» мамы начинают активно готовиться к развитию будущего отпрыска, запасаясь пособиями и книгами. В этом нет ничего плохого, если родители помнят прекрасное слово «мера». Прочитав книгу, написанную инженером и основателем корпорации «Sony» Масару Ибука, о том, что «после трех лет уже поздно воспитывать», не стоит изо всех сил стараться «вбить» годовалому малышу знания по высшей математике. Когда родители провозглашают цель: «Физика с пеленок!» и бросаются героически ее достигать, их мало интересует, зачем это едва родившемуся малышу и как это знание ему пригодится.

Комментарий экспертаНаталия Конищева, психолог, арт-терапевт

В возрастной психологии есть понятие как «ведущий тип деятельности». Она является основной деятельностью, с помощью которой происходит развитие ребенка, решаются главные задачи возраста.

До 1 года развитию способствует близкое общение с мамой. Объятия, поцелуи, прикосновения в этот период преобладают в жизни ребенка.

Нужны ли кружки раннего развития на этом этапе? Нет, не нужны.

С 1 года до 3 лет начинается активное исследование и познание мира. Главная задача родителей предоставить поле для исследования, быть рядом, поддерживать, выстраивать границы.

Нужны ли кружки раннего развития? Считаю, что большой пользы они не принесут. А вот топать по лужам, собирать палки, проводить ревизию домашних шкафов, играть с кошкой, собакой, греметь кастрюлями будет максимально полезно.

С 3 лет до 6-7 главной деятельностью станет сюжетно-ролевая игра.

Именно благодаря игре происходит развитие мышления в дошкольном возрасте.

Поэтому, если родители решили водить ребенка в кружки раннего развития, пусть это будет изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), конструирование, любая игровая деятельность. Без жестких и директивных правил.

На данном этапе важно помнить, что простое накопление знаний не приводит автоматически к развитию мышления. Этому поможет лишь сюжетно-ролевая игра.

Чем больше ребенок будет играть, тем более подготовленным он войдет в младший школьный возраст. И тем успешнее справится с учебной деятельностью возраста, которая в тот период будет главной.

В книгах Глена Домана (автор методики раннего развития из США) и Масару Ибука написано, что обучение шестимесячных деток проходит гораздо легче, чем годовалых и все дело в усердии мамы и непрерывности занятий.

Эти утверждения настолько приятны родительскому сердцу, что выращивание гениев из младенцев у многих становится самоцелью. Учеными доказано, что процесс запоминания у грудничков представляет собой механический процесс. Им, собственно, все равно, что запоминать: стихи Маршака, законы термодинамики, химические определения. Малыши не еще умеют анализировать и классифицировать полученную информацию. У маленьких «знаек» в голове получается каша из китайских иероглифов, приправленная умными терминами, которую они не в состоянии переварить.

Да, ваш двухлетний чудо-ребенок может поразить окружающих знанием имен всех американских президентов. Только вопрос в том, зачем ему это знание? Для того, чтобы маме было о чем поговорить во время занятий фитнесом, а бабушке похвастаться соседкам по лавочке?

Вероятно, параллельно с чтением модных книг о методике Монтессори или Вальдорфских кудесниках-воспитателях, стоит прочесть труды российского детского психолога Галины Козловской, утверждающей, что преждевременно тренировать интеллект нет нужды, потому что это ведет к перегрузке левого полушария в то время, когда природой определено поэтапное развитие мозга. Как результат, получается расшатанная психика и последующее плохое развитие.

Бессмысленно спорить с тезисом Глена Домана о том, что мозг развивается, когда работает.

Все правильно, но только нужно помнить, что его методика создавалась для детей, у которых диагностировали тяжелые поражения нервной системы, а японский предприниматель написал свою книгу не только потому, что его заинтересовала природа молодежных бунтов. У Масару Ибука была и личная причина: его собственный ребенок отставал в развитии.

Врачи-педиатры советуют очень вдумчиво подходить к любым методиками и системам раннего развития, помня о старейшем принципе медицинской этики «не навредить».

Главное, чему нужно научить ребенка до 3 лет: ходить, говорить и не нервничать.

Тема раннего развития противоречива и вызывает много споров. Прежде нужно разделять два термина «раннее развитие» (РР) и «раннее обучение» (РО). Под РР понимают тип деятельности, направленный на стимулирование у малыша познавательной деятельности. РО направлено на освоение навыков. Дети в возрасте от 1 до 4 лет должны научиться ходить, бегать, прыгать, говорить. У них происходит формирование многих психических функций, поэтому ребенку уже есть чем заняться и переключая его внимание на обучение чтению, рисованию, музыке родители отвлекают его от совершенствования навыков, формирующихся только в эти возрастные периоды. Почему же родители усиленно стараются именно в этот период? Вероятно, бестселлер Масару Ибуки, где утверждается, что «после 3-х уже поздно» стал причиной бума на раннее развитие в нашей стране.

Психологами и педагогами выявлены критические периоды, максимально эффективные для развития навыков. Хорошо, что родители помогают малышу, когда он учится ходить, прыгать, бегать, но совсем другое дело, если в этот период его усаживают за парту, чтобы учить читать и рисовать.

Часто в погоне за развитием интеллекта родители не занимаются здоровьем малыша. Нет ничего более полезного для ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет, чем длительные прогулки на свежем воздухе и одновременно интеллектуальное развитие (смена времен года, контакты с людьми).

На практике же современный малыш видит улицу из окна автомобиля, когда его перевозят из одной студии раннего развития в другую. При этом он не дышит свежим воздухом, не учится взаимодействовать с окружающим миром естественным способом, создается серьезный дефицит двигательной активности. Современными психологами доказано, что развитие головного мозга ребенка в возрасте от 6 мес до 3 лет напрямую зависит от того, насколько активно развита его крупная моторика. Жертвуя физическим развитием, родители наносят вред и интеллектуальному развитию малыша.

Дефицит движения может приводить к таким медицинским проблемам как запоры, ожирение, снижается общая резистентность организма.

Родители, активно занятые ранним обучением ребенка, часто требуют от него слишком высоких результатов и он, естественно, не справляется с непосильными задачами. Проблема заключается в том, как родители на это реагируют. В результате ребенок попадает в замкнутый круг: в секции недоволен преподаватель, дома недовольные родители. И маленький человечек делает единственный доступный для него вывод, что он неудачник и не достоин любви. Жизнь в постоянном психоэмоциональном напряжении негативно скажется развитии и здоровье ребенка.

Большинство мам переживают из-за влияния стресса, перенесенного ею во время беременности, на развитии ее ребенка. Но никто не задается вопросом, а как стресс отразится на развитии уже рожденного человечка? Именно он ставит под удар все системы организма, и особенно негативно влияет на развитие ЦНС и эндокринной системы.

Не стоит забывать о режиме дня. Сопоставить насыщенный график занятых родителей и несколько кружков сложно. В результате ребенок ест и спит не во время. Часто «лучше для ребенка» подменяется на «лучше для родителя». Намного проще отвезти в центр развития, чем гулять с ним на свежем воздухе в любую погоду по 2 часа. Подобная крайность встречается все чаще. Ко мне, как к педиатру, нередко приходят мамы с жалобами на то, что дети непослушные, нервные, плохо спят. Большая половина таких детей подвержена стрессу из-за усиленного раннего развития, когда нет времени для игр, общения с мамой и папой.

Затем такая мама пойдет к неврологу для решения проблемы. Специалист, вероятно, назначит лекарства, лишь маскирующие проблему, а истинная причина останется. Не каждая мама способна оградить малыша от стресса разрушения семьи или смерти близкого человека, но снизить темпы раннего развития можно всегда. Причина лежит на поверхности, но на практике именно она родителями игнорируется. У всех своя мотивация. Кто-то в сердцах кричит «Я сделаю все, чтобы мой ребенок не вырос неудачником!», кто-то подвержен модным веяниям. Занимаясь ранним развитием малыша, родители должны помнить о том, что привить любовь к учебе нужно прежде, чем обучить конкретному навыку через изнурительные ежедневные тренировки. Не забывайте, что здоровье важнее.

Выявлять и развивать вовремя

В бестселлере Масару Ибуки написано, в частности, о том, что раннее развитие не помогает воспитывать гениев. Практика воспитания по любой методике подтверждает, что ответственность за то, каким вырастет ребенок и насколько будут развиты его способности, полностью ложится на воспитателей. Изучение любого заморского языка нужно ребенку, прежде всего, для развития его возможностей, а не для того, чтобы потешить родительское самолюбие или удивить всех поступлением в чудо-сад, где учебные занятия практически не прекращаются.

Ребенок рождается самым неприспособленным к жизни из всех живых организмов. Но в маленьком человеке заложены большие возможности. За первые годы жизни ребенок учится хорошо управлять своим телом, взаимодействовать с людьми, говорить и постигает смысл многих явлений. Следует уделить пристальное внимание основным развивающим направлениям.

Двигательное развитие

Самые первые действия малыша: перевороты, улыбка, движения ручками и ножками, первые шаги обычно вызывают бурю восторга у молодых родителей. Но некоторые важные для развития этапы они пропускают. Необходимо, чтобы у малыша была возможность много двигаться, потому что длительное сидение в коляске вряд ли приведет к хорошему развитию. Важно не упустить этап ползания, потому что параллельно с движением в этот период развивается пространственная ориентировка, укрепляется возможность содружественных движений рук и ног, растет познавательный интерес и развивается внимание. С года до 3-х малышу нужно регулярно упражняться в лазании, хватании, прыжках, беге для формирования воли и саморегуляции, стремлении достичь цели, а это те качества, которые очень пригодятся ему в дальнейшем.

Взаимодействие с взрослым

Развитие взаимоотношений с взрослыми занимает лидирующую позицию в развитии младенца. До года закладывается основа эмоционального реагирования, которая должна привести к определенным результатам: будет ли малыш доверять и сотрудничать со взрослыми, развитие уверенности в себе и основного фона настроения. Поэтому важными будут потешки и песенки, радостное, теплое развитие диалога с мамой. В этот период просто необходимо, чтобы рядом постоянно был близкий взрослый.

Развитие познавательной сферы

Познавательное направление любимо мамочками. Однако правильным будет скорее изучение колесика от игрушечной машинки, его кручение, т. е. постижение смысла и назначения колеса, чем называние их цвета и формы. Ведь для того, чтобы обобщить и выделить форму или цвет, ребенку нужно иметь практический опыт, который можно набрать только при игре с разнообразными игрушками. Итак, самым неправильным в раннем развитии будет опережение интеллектуального развития малыша, т. е. преждевременное изучение цветов, форм, счета и букв.

Радуйтесь вашему малышу, разговаривайте с ним, бегайте и лазайте, позвольте изучить все вокруг и поддерживайте познавательный интерес. Только в этом случае раннее развитие будет самым гармоничным и правильным. А все остальное сформируется быстро и без затруднений немного позже.

Активным мамам стоит напомнить рекомендацию знаменитого доктора Комаровского о том, что любые занятия по развитию детей не должны быть в ущерб здоровью. Евгений Олегович, известный врач-педиатр высшей категории, убежден, что выявление и развитие способностей детей необходимо и полезно, но в меру и сообразно индивидуальности каждого ребенка.

Любая мама, постоянно общаясь со своим дитятей, в состоянии выявить его интерес к рисованию или математике, лепке или кулинарии. Это может произойти и в полтора года, и в три, и в пять. Только «выявление» не должно быть:

насильственным; в угоду модным веяниям; в силу «стадного» инстинкта; из-за того, что без знания китайского языка не примут в детский сад.

Понятно, что не умеющий читать и писать на родном языке ребенок вряд ли добьется успехов, но само по себе знание семи языков не делает человека счастливым и успешным. Можно обучать малыша разным наукам или углубляться в химию до бесконечности, но больше знаний — не значит лучше и не гарантирует непременный профессиональный успех в будущем.

Идеальная ситуация, когда сочетаются знания, полученные ребенком из разных источников: от не обделенных интеллектом родителей и в центрах раннего развития от специалистов, обладающих знаниями, недостающих у родственников.

Комментарий эксперта Екатерина Сафронова , психолог Фонда поддержки детей в трудных жизненных ситуациях

В тренде раннее развитие детей. Эта «мода» переживает настоящий пик популярности. Практически в каждом городе есть не одна сеть таких учреждений. Некоторые подобные организации предлагают специальные программы для детей от 8 месяцев. Спору нет, все родители хотят, чтобы их дети развивались гармонично, но положительно ли влияет мода на то, каким вырастет ребенок? Красочное описание «авторских программ развития» свидетельствует лишь об их существовании, но не свидетельствует об уникальности. Если они и являются таковыми, то проверку на эффективность не проходили. Согласитесь, что в норме любой здоровый ребенок сам начинает переворачиваться, ходить и разговаривать, для этого совершенно не нужны никакие «авторские программы развития». Не стоит забывать и тот факт, для каждого малыша отрыв от матери, поездка куда-то и общение с неизвестными ему взрослыми будет серьезным испытанием. Детки не просто переносят дорогу, скопления людей, избыток внимания. Не стоит забывать о здоровье — не исключен контакт с больными детьми. Разумеется, посещение подобных заведений совсем не дешево, поэтому стоит вспомнить пословицу и «семь раз» подумать, прежде, чем платить за такое «удовольствие». Многие родители считают, что центр поможет в социализации. Однако есть и здесь подводный камень: в условиях занятия малыш не свободен, он вынужден выполнять задание и действовать по правилам, которые ему диктует воспитатель. Гораздо лучше на малыша повлияет простая прогулка на детской площадке, где ребенок будет иметь возможность общаться с такими же детишками по тем сценариям, которые он сам придумает.

Если говорить о детских образовательных центрах, где аннотации к программам обучения заявляют, что к 7-ми годам ваш ребенок будет свободно разговаривать на 3-х языках, считать в уме до миллиона и в принципе уже будет готов защитить докторскую диссертацию по ядерной физике, то всем родителям стоит помнить одну простую вещь: не нужно насильно учить малыша чтению и письму. В идеале ребенок сам, приближаясь к школьному возрасту, захочет этому научиться. И гораздо лучше будет, если цифры он выучит дома с мамой, а не за партой с незнакомой тетей. Если переборщить с обучением ребенка в дошкольном возрасте, вы рискуете учебной мотивацией будущего школьника. Ему просто настолько надоест учеба, что к школе он будет ею насыщен и учиться дальше не захочет.

Родители хотят видеть своих детишек развитыми и успешными. Для того, чтобы ребенок свободно говорил на двух-трех языках, плавал, рисовал картины, играл на музыкальных инструментах на высоком уровне, взрослые стараются изо всех сил, часто забывая, что для этого необходимо просто любить и уважать деток, не забывая, что это личности, не являющиеся родительской собственностью.

Раннее развитие не должно превращаться в раннюю учебу, а тщеславие родителей не должно становиться врагом детей.

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