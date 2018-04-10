Ребёнок-левша: как существовать в правом мире

Откуда берётся?

Считается, что у левшей ведущим является правое полушарие мозга, которое отвечает в числе прочего и за творческие способности. Поэтому левши часто хорошо рисуют, лепят, что-то клеят, мастерят и гораздо хуже считают, решают логические задачи, позже начинают говорить. Существует несколько признаков левшества — в их числе ведущий глаз, ведущее ухо, ведущая рука. Ребёнок может быть как полноценным левшой, когда все признаки совпадают, а может быть частично, когда только некоторые.

Почему нельзя переучивать?

Левшество — это не прихоть ребёнка, это его физиологическая особенность. Сам ребёнок никак не может повлиять на то, какое полушарие мозга станет у него ведущим. Напротив, этот факт сообщает ему некоторые особенности.

Считается, что левши имеют большую склонность к гуманитарным предметам, чем к точным наукам. Что у них лучше музыкальный слух и творческие способности. Замечено также, что они более упрямы и импульсивны, чем правши. Однако, это всего лишь статистические данные — ваш конкретный ребёнок может эту статистику подтверждать, а может и не подтверждать, поэтому исходите из личных особенностей вашего малыша. Переучивание ведёт к развитию невротизации у ребёнка, так как создает ненужный стресс и заставляет малыша думать, что он чем-то отличается от остальных, причём не в лучшую сторону. Вместо этого, лучше объяснить малышу, чем отличаются левши от правшей, и что быть левшой совершенно нормально.

Роль родителей

Она состоит в том, что мама и папа должны обсудить этот вопрос с воспитателями, учителями, репетиторами, тренерами, нянями — со всеми, кто проводит время с вашим ребёнком и имеет для него авторитет. Таким человеком может быть даже бабушка, у которой ребёнок проводит лето. Важно, чтобы они принимали эту особенность малыша и не создавали у него ощущение, что с ним что-то не так. Такие ощущения являются основой для развития комплексов, а впоследствии неврозов и проблем со здоровьем.

Организация быта

Не секрет, что практически все вещи из нашей повседневной деятельности приспособлены под нужды «праворуких». Компьютерные мышки, консервные ножи, точилки, ножницы — это лишь единицы неудобств, которые приходится испытывать левшам. Научите ребёнка пользоваться этими вещами, по возможности приобретите специальные, адаптированные для левшей. Расскажите ребёнку о выдающихся людях, которые обладали такой же особенностью — это поможет ему ощущать свою сопричастность.

Ну и напоследок, постарайтесь не делать из этого проблему, в конце концов, не так уж важно, какой рукой ребёнок пишет или вытирает нос, главное, чтобы человек был хороший.