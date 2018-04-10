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Доктор Комаровский показал подросших внуков
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Доктор Комаровский показал подросших внуков 

Letidor.ru 48 минут назад
Фото: Letidor.ru
Ведущий телепередачи «Школа доктора Комаровского», детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг Евгений Комаровский устроил семейную фотосессию с внуками. Дети пришли к дедушке отмечать Пасху, а, в результате, успели еще и поваляться в остатках снега, лежащего во дворе.
Трудно такое припомнить, чтоб на Пасху во дворе сохранилась горка со снегом! Прекрасный повод для праздничной фотографии,
отметил доктор Комаровский.
Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 8 Апр 2018 в 7:00 PDT  В аккаунте для личных фото Евгений Комаровский также показал внуков своим подписчикам. Тут уже можно обнаружить снимки позабавнее о том, как ребята радовались снежной горке.
Обещал, что снега больше не будет, но когда приходят дети и в последнем сугробе роют яму — как тут удержаться! Перед фотографированием детей не умывали: на лицах следы съеденных пасок…
прокомментировал кадры доктор Комаровский.
Публикация от eok (@uakomar) 8 Апр 2018 в 11:02 PDT  «Какие они милые», «Хорошо, когда есть адекватный дедушка! И не бояться испачканных щечек и капаться в снегу без тысячи одежек!», «Какие хорошенькие 😊», «Какие классные фотографии! Очень добрые! Дети красивые и счастливые!», — не удержались от восхищенных комментариев подписчики. Некоторые также заметили, что внучка очень похожа на своего дедушку. Евгений Комаровский известен благодаря телепередаче «Школа доктора Комаровского», в которой рассказывает о различных аспектах детского здоровья и правильном уходе за малышами. Программа транслируется на каналах Украины, России, Молдовы и Беларуси. В данный момент жители РФ могут увидеть выпуски передачи на телеканалах ТВ3, «Пятница!» и «Мама», а также на официальном сайте доктора. У Евгения Комаровского есть два сына — Дмитрий и Андрей. Оба уже успели подарить своему отцу внуков. Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) Фев 25, 2017 в 7:51 PST  Фото: Instagram / @doctor_komarovskiy
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