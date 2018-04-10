Мелания Трамп в очень стильном образе провела лекцию для учеников: фото

Вчера Мелания Трамп выступила в роли психолога. Она собрала 13 учеников средней школы в Голубой комнате Белого дома, чтобы обсудить вопросы, которые их волнуют. Первая леди поздоровалась с детьми и попросила каждого рассказать о своих увлечениях и эмоциях, которые они испытывают.

Я хочу поддержать детей во всем мире, чтобы они чувствовали себя лучшими. Только с вашей помощью мы сможем добиться положительных результатов, — начала Мелания.

Мелания Трамп и школьники

Потом она взяла маркер и написала на доске, что чувствует в данную минуту, и предложила школьникам сделать то же самое. Один мальчик написал, что очень волнуется, а когда направился к своему месту — задел стакан с водой, который стоял на столе у первой леди. Стакан упал на ковер и намочил его. Мелания подошла к ребенку и положила руку ему на плечо:

Это не проблема, не стоит переживать. Это ведь всего лишь вода, понимаешь? Не волнуйся, со всеми бывает.

Мелания Трамп

Позже миссис Трамп опубликовала серию фотографий со встречи в своем Инстаграм.

Мелания Трамп

Спасибо каждому из учеников за то, что поделились своими мыслями и чувствами. Я услышала каждого из вас и уверена, что вместе мы сможем изменить этот мир к лучшему.