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Мелания Трамп в очень стильном образе провела лекцию для учеников: фото
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Мелания Трамп в очень стильном образе провела лекцию для учеников: фото 

Журнал ОК! 44 минуты назад
Вчера Мелания Трамп выступила в роли психолога. Она собрала 13 учеников средней школы в Голубой комнате Белого дома, чтобы обсудить вопросы, которые их волнуют. Первая леди поздоровалась с детьми и попросила каждого рассказать о своих увлечениях и эмоциях, которые они испытывают.
Я хочу поддержать детей во всем мире, чтобы они чувствовали себя лучшими. Только с вашей помощью мы сможем добиться положительных результатов, — начала Мелания.
Мелания Трамп и школьники
Потом она взяла маркер и написала на доске, что чувствует в данную минуту, и предложила школьникам сделать то же самое. Один мальчик написал, что очень волнуется, а когда направился к своему месту — задел стакан с водой, который стоял на столе у первой леди. Стакан упал на ковер и намочил его. Мелания подошла к ребенку и положила руку ему на плечо:
Это не проблема, не стоит переживать. Это ведь всего лишь вода, понимаешь? Не волнуйся, со всеми бывает.
Мелания Трамп
Позже миссис Трамп опубликовала серию фотографий со встречи в своем Инстаграм.
Мелания Трамп
Спасибо каждому из учеников за то, что поделились своими мыслями и чувствами. Я услышала каждого из вас и уверена, что вместе мы сможем изменить этот мир к лучшему.
Для встречи с детьми Мелания выбрала стильный образ: джинсовую юбку средней длинны, красную водолазку и туфли-лодочки в тон. Она вела себя непринужденно, несмотря на недавний скандал, связанный с изменами ее супруга Дональда Трампа.
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