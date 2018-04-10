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Редкий выход: Лив Тайлер с мужем и детьми на прогулке в Нью-Йорке
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Редкий выход: Лив Тайлер с мужем и детьми на прогулке в Нью-Йорке 

Журнал ОК! 2 часа назад
Лив Тайлер, хоть и ведет активно свой Инстаграм, на публике появляется довольно редко. Большинство светских мероприятий обходит дочь легендарного рок-музыканта Стивена Тайлера стороной. Однако на днях папарацци все-таки удалось подловить Лив, когда она вышла на прогулку с мужем Дейвом Гарднерем и двумя детьми: полуторалетней дочкой Лулой и трехлетним сыном Сейлором.
В тот день Лив предпочла образ total-black: черное длинное пальто и сапоги. Малышку Лулу актриса держала на руках, в то время как Сейлор сидел на плечах у отца.
Лив Тайлер с мужем и детьми
Лив Тайлер с дочкой
Лив Тайлер с мужем и детьми
Лив Тайлер с мужем и детьми
Лив Тайлер с сыном
Напомним, что дочку Лив родила летом 2016-го. Спустя год после родов актриса приняла участие в бельевой съемке. Помимо дочери Лив воспитывает еще двух сыновей: Сейлора, рожденного в браке с ее нынешним супругом Дэйвом Гарднером, и 12-летнего Майло от предыдущих отношений.
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