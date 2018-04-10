Ещё
Учащиеся воскресной школы «Княжичи» в Текстильщиках дали пасхальный концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учащиеся воскресной школы «Княжичи» в Текстильщиках дали пасхальный концерт 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Пасхальный концерт с театральным номером, песнями, стихами и подарками прошел в воскресной школе «Княжичи», которая действует при храме Андрея Боголюбского в Текстильщиках. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.
— Такие концерты важны и для детей, и для их родителей. Дети играют роли, исполняют песни, рассказывают стихи, и Пасха уже совсем по-другому ими переживается. Воскресение Христово уже не где-то «снаружи», а внутри, и праздник воспринимается иначе. Что касается родителей, то они тоже просвещаются через эти концерты, так как не все ходят в храм, о вере мало что знают. А здесь дети проповедуют своим родителям о Христе, о его славном воскресении, — рассказал отец Кирилл.
В заключение праздничного концерта настоятель храма вручил благодарственные письма и грамоты педагогам, наиболее ответственным родителям и учащимся. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
В храме св. благов. кн. Андрея Боголюбского на Волжском на Светлой Седмице были организованы экскурсии для младших школьников Бесплатные консультации для беременных организуют во 2-м Саратовском проезде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть42
Отец показал голое фото Бузовой51
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам30
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда38
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение