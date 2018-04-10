Учащиеся воскресной школы «Княжичи» в Текстильщиках дали пасхальный концерт

Пасхальный концерт с театральным номером, песнями, стихами и подарками прошел в воскресной школе «Княжичи», которая действует при храме Андрея Боголюбского в Текстильщиках. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.

— Такие концерты важны и для детей, и для их родителей. Дети играют роли, исполняют песни, рассказывают стихи, и Пасха уже совсем по-другому ими переживается. Воскресение Христово уже не где-то «снаружи», а внутри, и праздник воспринимается иначе. Что касается родителей, то они тоже просвещаются через эти концерты, так как не все ходят в храм, о вере мало что знают. А здесь дети проповедуют своим родителям о Христе, о его славном воскресении, — рассказал отец Кирилл.

В заключение праздничного концерта настоятель храма вручил благодарственные письма и грамоты педагогам, наиболее ответственным родителям и учащимся. (мю)