Неженское дело: почему девочку не взяли в кружок компьютерной графики

Сексистский скандал в столичном дворце детского творчества до сих пор обсуждают на родительских форумах. Мама попыталась устроить дочку в кружок компьютерной анимации, но там ей отказали по причине… пола ребенка. Якобы в секцию берут только мальчиков — такая педагогическая практика.

Родительница решила не сдаваться. А корреспонденты телеканала Москва 24, тем временем, сами проверили дворцы детского творчества на сексизм и попытались устроить абстрактного мальчика в кружок рукоделия.

Марта Мишина может заставить грозного дворника засмущаться буквально одним кликом. Это к разговору о том, что девчонки в компьютерах ничего не понимают. Она — студентка факультета анимации и компьютерной графики. В группе у них не иначе, как матриархат: всего два парня — остальные девушки.

"В процессе обучения этой профессии начинает стираться такой стереотип о мужском и женском мышлении. Нас, например, учат следить как за логикой в составлении сценариев наших роликов, так и за красотой кадра", — рассказывает Марта.

Не вполне понятно, с чем конкретно, по мнению сотрудников дворца творчества на Миуссах, не смогут справиться девочки: с логикой, красотой кадра или с тем, как компьютер включить. Так или иначе, но кружок по компьютерной анимации на время весенних каникул там открыли только для мальчиков. И никого это не задевало, пока москвичка Анна Хегай не решила записать туда свою дочь — десятилетнюю девочку с пытливым умом.

"Дворец мне написал, что у них такая педагогическая практика: они разделяют детей, и группа анимации для девочек у них не предусмотрена. А смешанных групп у них не будет. Но дети должны выбирать, мальчики могут захотеть заниматься рукоделием, девочки — компьютерами. В конце концов, это же развлечение, почему кто-то должен считать, как развлечение делится по полу?", — говорит возмущенная женщина.

В качестве альтернативы маме предложили абсолютно девичий кружок рукоделия. И.о. директора ГБОУ дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» Ольга Коровацкая не видит проблемы, а сложившуюся ситуацию объясняет естественной разницей полов.

"Это особенности пола, девочки и мальчики начинают конкурировать между собой. Девочки в этом возрасте более усидчивые, внимательные, а мальчики достаточно активные, хотят двигаться. И эти программы были сделаны для чего — чтобы девочки могли пообщаться в девичьем коллективе, а мальчики в мужском", — отмечает она.

Вот только дочь Анны Хегай хотела не общаться, а учиться. При этом родители других детей ее возмущения не понимают и разделение поддерживают. Женщины склонны полностью доверяться опыту педагога: если руководство дворца творчества считает какой-то путь лучшим, значит, так и есть. Мужчины идут еще дальше и замечают, что, например, балетом мальчик может захотеть заниматься только если это «какой-то специфический случай».

И конечно, борьба Анны Хегай за детское равенство и намеки на сексизм в коридорах дворца творчества, кажется, вызывают лишь улыбки. Многие замечают, что так можно придраться, например, и к условному разделению мальчиков и девочек на команды «желтых» и «розовых» во время спортивных состязаний.

Корреспонденты канала Москва 24 решили узнать, во всех ли дворцах творчества кружки делят по половому признаку. Попробовали записать выдуманную девятилетнюю девочку на курс компьютерной анимации. Там сказали, что ей, конечно, будет сложно на этом кружке. Большую часть аудитории составляют мальчики, и лишь две девочки также недавно записались. Предупредили, но не отказали же. А что будет с выдуманным мальчиком, который захотел в кружок рукоделия. Не посмеются ли?

Здесь все оказалось еще проще. Педагог охотно согласилась записать его в свою группу. И сказала, что насмешек опасаться не стоит, потому что среди ее воспитанников много мальчиков. И многие из них, порой, показывают куда лучшие результаты, чем будущие хранительницы очага.

К слову, во дворце творчества на Миуссах после постов Анны Хегай в соцсетях и статей в СМИ ввели-таки общую группу. Маленькая победа. Вот только каникулы, на период которых действовал кружок, уже закончились.