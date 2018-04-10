Ещё
В элитной школе мальчикам разрешили носить юбки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В элитной школе мальчикам разрешили носить юбки 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
По словам самого директора школы, Ричарда Мэлони, он хочет добиться того, чтобы ученики не стеснялись самовыражаться и не чувствовали ущемленными свои права или свою личность.
Эта британская школа расположилась в Ратленде и известна среди семей влиятельных и богатых людей. Неудивительно, ведь обучение в школе Uppingham стоит 36 тысяч фунтов стерлингов в год (примерно 3 миллиона рублей). Не так давно в школе ученики смогли добиться того чтобы им разрешили носить юбки.
О такой новости радостно сообщил директор престижного заведения, Ричард Мэлони. "Сейчас ко мне может подойти любой из учеников и сказать о том, что он хочет так или иначе самовыражаться. Мы понимаем, что эти дети — те, какие они есть. И наша задача обеспечить им комфортное обучение и нахождение в школе, учитывая их требования. "
Кроме того, по словам телеведущего и выходца из школы Uppingham, Кристиана Джессена, во время его обучения относительно формы были всегда строгие правила: мальчики в брюках, девочки в юбках. Теперь же, по словам Кристиана, гендерно-нейтральная форма способна помочь преодолеть стереотипы в обществе.
"Мы должны всячески поддерживать решения наших учеников. Однако в первую очередь им стоит оказать психологическую помощь и поддержку, если они соберутся изменить пол. "
Anews: последние новости
Идеальный старт: вещи, которые следует сделать перед сексом Не формат: голливудские знаменитости, которые не нравятся мужчинам С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо42
В королевской семье появилась модель Playboy2
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Отец показал голое фото Бузовой52
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы3
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение