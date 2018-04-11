Ещё
Наталья Водянова — о благотворительности и «особенной» сестре: «Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, абсолютная бедность»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Водянова — о благотворительности и «особенной» сестре: «Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, абсолютная бедность» 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Наталью Водянову очень беспокоит, что в России тысячи людей с аутизмом и другими нарушениями развития находятся в психоневрологических интернатах. По ее мнению, «самое ужасное, что сейчас может случиться» — это если у людей возникнет ощущение, что все хорошо и фондам больше не требуется помощь.
— сетует Водянова в беседе с Letidor.
К сожалению, констатирует супермодель и благотворительница, часто семьи с особенными детьми — это только мама и ребенок — по ее данным, до 70% мужчин не выдерживают этот вызов судьбы и уходят от проблем. Таким образом жизнь ребенка с аутизмом становится еще сложнее, ведь работающие мамы не могут уделить должного внимания «особенным» детям.
— вспоминает она. Наталья Водянова считает, что родителям детей с аутизмом не стоит запираться дома и в случае необходимости следует объяснять свою ситуацию встревоженным людям на улице, детской игровой площадке или другом публичном месте, где ребенок может повести себя необычно.
— рассказывает Наталья про свою 30-летнюю сестру, которая посещает специализированный центр Водяновой в Нижнем Новгороде уже пять лет.
— признается Водянова, Она также подчеркнула, что верит, что жизнь людей с аутизмом в России будет только лучше.
— говорит Водянова.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма прошел 2 апреля. Среди звезд детей с аутизмом воспитывают многие: Тони Брэкстон, Сильвестр Сталлоне, Анна Нетребко, Светлана Бондарчук и др.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери Самая первая солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская: «Я не говорила детям, что их мать — звезда» По стопам мамы: 4-летняя дочь Лены Перминовой снялась с ней для обложки глянца
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер12
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе65
Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин15
Как понять, что он знает о сексе только из порно
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?2
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение