Наталья Водянова — о благотворительности и «особенной» сестре: «Я знаю, что такое косые взгляды, плевки, абсолютная бедность»

Наталью Водянову очень беспокоит, что в России тысячи людей с аутизмом и другими нарушениями развития находятся в психоневрологических интернатах. По ее мнению, «самое ужасное, что сейчас может случиться» — это если у людей возникнет ощущение, что все хорошо и фондам больше не требуется помощь.

— сетует Водянова в беседе с Letidor

К сожалению, констатирует супермодель и благотворительница, часто семьи с особенными детьми — это только мама и ребенок — по ее данным, до 70% мужчин не выдерживают этот вызов судьбы и уходят от проблем. Таким образом жизнь ребенка с аутизмом становится еще сложнее, ведь работающие мамы не могут уделить должного внимания «особенным» детям.

— вспоминает она. Наталья Водянова считает, что родителям детей с аутизмом не стоит запираться дома и в случае необходимости следует объяснять свою ситуацию встревоженным людям на улице, детской игровой площадке или другом публичном месте, где ребенок может повести себя необычно.

— рассказывает Наталья про свою 30-летнюю сестру, которая посещает специализированный центр Водяновой в Нижнем Новгороде уже пять лет.

— признается Водянова, Она также подчеркнула, что верит, что жизнь людей с аутизмом в России будет только лучше.

— говорит Водянова.

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Фото:Instagram