Наталья Водянова рассказала, как родители сами создают своим детям проблемы и ограничения

В своем интервью для «Летидора» Наталья Водянова поделилась мыслями на одну из важных тем для современного общества: как семьям с особенным ребенком достучаться до сердец окружающих людей. Супермодель обращает внимание на то, как корректно вести разговор со своим сыном или дочерью об особенных детях. Наталья не считает, что подобная информация может как-то травмировать ребенка, ведь дети — открытые существа, которые легко идут на контакт, легко задают вопросы.

А вот мы — взрослые — закрыты. Это у нас могут быть какие-то проблемы с восприятием других людей. Мы начинаем навязывать детям свою правду. Но это же совсем не их правда! Зачастую всего именно родители создают проблемы и ограничения, тем самым формируя у ребенка ложное представление о людях с особенностями развития,

рассказала Водянова в интервью «Летидору».

Фото: Instagram@natasupernova

Наталья также затронула проблему, с которой сталкиваются мамы особенных детей в нашей стране — довольно часто на детской площадке по отношению к таким семьям окружающие люди проявляют нетерпимость:

Да, подчас наши люди пытаются отгородиться от чужих проблем. Они как ежики. Но если ты эти колючки игнорируешь и гладишь рукой по ним, то ты понимаешь, что все люди, а в России особенно, — очень гуманные. Мы в ответе за свою реакцию на эти самые иголки. Если на колкости и гадости в свой адрес мягко ответить человеку, то часто люди извиняются.

Недавно в Центре документального кино представители фондов «Обнаженные сердца», «Выход», «Даунсайд Ап», «Жизненный путь», «Выход в Белгороде» и «Выход в Петербурге» подписали соглашение о совместной работе и дали старт месяцу Всемирного распространения информации об аутизме. Наталья Водянова считает, что об этом нужно говорить, ведь дети с особенностями появляются на свет каждый день:

Самое ужасное, что сейчас может случиться — это если у людей возникнет ощущение, что все хорошо. Люди думают, раз об аутизме говорят, раз фонды что-то делают, то помощь больше не требуется. А это не так! Нам нужно, чтобы люди не просто знали о проблеме, а чтобы они были вовлечены в ее решение, чтобы улучшение качества жизни особых людей стало нашей общей целью.

Полную версию интервью с Натальей Водяновой читайте ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@natasupernova