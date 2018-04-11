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Звезда Шерлока рассказала о разводе с Мартином Фрименом
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Звезда Шерлока рассказала о разводе с Мартином Фрименом 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
44-летняя Аманда Аббингтон, исполнившая роль супруги доктора Ватсона, Мэри, рассказала о том, как происходило ее расставание с Мартином Фрименом. Коллеги по сериалу «Шерлок» встретились впервые в 2000 году и стали родителями двух замечательных детей, сына Джо и дочери Грэйс, за время их фактического брака. Пара объявила о прекращении отношений в конце 2016 года.
В свежем откровенном интервью авторитетному изданию Аманда призналась, что в тот тяжелый период пыталась сохранить бодрый вид перед детьми. Аббингтон добавила: «Я всегда думала, что Мартин будет всю жизнь со мной. Но мои ожидания не оправдались. Я просыпалась одна в нашей спальне и думала, почему же мне так плохо. Потом я вспоминала о том, что Мартина больше нет рядом, и слезы начинали катиться из глаз».
Звезда «Шерлока» призналась, что этот самый темный период в ее жизни пришелся ей на пользу. Женщина стала уделять больше внимания себе, узнала много интересного. Несмотря на то, что Аманде все еще тяжело, в данный момент она относится к произошедшему легче.
Актриса рассказала о сохранении любви к Мартину. Оба супруга не считают закончившиеся отношения провалом. Бывшие муж и жена продолжают общаться и воспитывать детей. Они благодарны друг другу за 16 лет, проведенные вместе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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