Звезда Шерлока рассказала о разводе с Мартином Фрименом

44-летняя Аманда Аббингтон , исполнившая роль супруги доктора Ватсона, Мэри, рассказала о том, как происходило ее расставание с Мартином Фрименом . Коллеги по сериалу «Шерлок» встретились впервые в 2000 году и стали родителями двух замечательных детей, сына Джо и дочери Грэйс, за время их фактического брака. Пара объявила о прекращении отношений в конце 2016 года.

В свежем откровенном интервью авторитетному изданию Аманда призналась, что в тот тяжелый период пыталась сохранить бодрый вид перед детьми. Аббингтон добавила: «Я всегда думала, что Мартин будет всю жизнь со мной. Но мои ожидания не оправдались. Я просыпалась одна в нашей спальне и думала, почему же мне так плохо. Потом я вспоминала о том, что Мартина больше нет рядом, и слезы начинали катиться из глаз».

Звезда «Шерлока» призналась, что этот самый темный период в ее жизни пришелся ей на пользу. Женщина стала уделять больше внимания себе, узнала много интересного. Несмотря на то, что Аманде все еще тяжело, в данный момент она относится к произошедшему легче.

Актриса рассказала о сохранении любви к Мартину. Оба супруга не считают закончившиеся отношения провалом. Бывшие муж и жена продолжают общаться и воспитывать детей. Они благодарны друг другу за 16 лет, проведенные вместе.