14 апреля в Очаково-Матвеевском пройдёт бесплатный мастер-класс для мам

Детский центр «Семейная Академия» приглашает мам и их малышей на бесплатный мастер-класс «Эмоциональное выгорание женщины в материнстве».

Быть мамой — это чудесно. Заботиться о любимом малыше, дарить ему нежность и ласку, видеть все этапы его взросления… Но, у материнства есть и обротная сторона медали — это хлопоты и тревоги, капризы ребенка и детские болезни. Материнство — это профессия и нелегкий ежедневный труд. Правда мама не может взять отпуск, поэтому усталость накапливается. Ощущение эмоционального выгорания является частой и вполне объяснимой проблемой матерей. Что такое выгорание? Что с ним делать? Говорит ли это что-то о самой маме? Может, только плохие мамы выгорают? Или те, что детей не любят? Как выходить из этого состояния?

В субботу с 11:00 до 12:30, развевает мифы и отвечает на вопросы Елена Патрикеева, которая 8 лет работает в государственном родильном доме психологом. Сфера ее интересов — это ребенок и его психологическое благополучие. Но возраст этого ребенка таков, что работать с ним можно в основном через его маму: на этапе планирования, беременности, родов и, конечно, первых лет материнства.

А пока мамы общаются с психологом, Оксана Кулакова, заботливый педагог по раннему развитию детского центра присмотрит за малышами!

Обязательна регистрация по тел. (495) 369 00 62 или +7 (903) 215 57 75.