Ещё
14 апреля в Очаково-Матвеевском пройдёт бесплатный мастер-класс для мам
Далее:
Читайте также:
Ещё

14 апреля в Очаково-Матвеевском пройдёт бесплатный мастер-класс для мам 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Детский центр «Семейная Академия» приглашает мам и их малышей на бесплатный мастер-класс «Эмоциональное выгорание женщины в материнстве».
Быть мамой — это чудесно. Заботиться о любимом малыше, дарить ему нежность и ласку, видеть все этапы его взросления… Но, у материнства есть и обротная сторона медали — это хлопоты и тревоги, капризы ребенка и детские болезни. Материнство — это профессия и нелегкий ежедневный труд. Правда мама не может взять отпуск, поэтому усталость накапливается. Ощущение эмоционального выгорания является частой и вполне объяснимой проблемой матерей. Что такое выгорание? Что с ним делать? Говорит ли это что-то о самой маме? Может, только плохие мамы выгорают? Или те, что детей не любят? Как выходить из этого состояния?
В субботу с 11:00 до 12:30, развевает мифы и отвечает на вопросы Елена Патрикеева, которая 8 лет работает в государственном родильном доме психологом. Сфера ее интересов — это ребенок и его психологическое благополучие. Но возраст этого ребенка таков, что работать с ним можно в основном через его маму: на этапе планирования, беременности, родов и, конечно, первых лет материнства.
А пока мамы общаются с психологом, Оксана Кулакова, заботливый педагог по раннему развитию детского центра присмотрит за малышами!
Обязательна регистрация по тел. (495) 369 00 62 или +7 (903) 215 57 75.
На Западе Москвы: последние новости
Выпуск №14-15 (501-502) Культурный центр «Зодчие» проводит бесплатную встречу с психологом Музей Победы проводит акцию для всех любителей селфи и военной техники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо42
В королевской семье появилась модель Playboy2
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Отец показал голое фото Бузовой52
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы3
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение