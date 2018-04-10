В Перми прошла реабилитационная смена для детей, поборовших рак

В фонде «Берегиня», который организовал акцию, рассказали, что за три дня ребята и их родители играли в настольные игры, рисовали светом в технике «freezelight», стреляли из лука и так далее.

«Во время длительного лечения большинство семей делится на две части: мама с ребёнком оказываются отлучёнными от семьи — папы, братьев, бабушек и дедушек. Даже после того, как лечение заканчивается, возвращаться к прежней жизни трудно. Трёхдневная «Переменка для семьи» позволяет увидеть друг друга с неожиданных сторон, попробовать на себе что-то новое и поверить в себя», — пояснили в Фонде. Во время болезни дети привыкают к отсутствию выбора и многочисленным запретам, даже после выздоровления остаются страхи. На смене семьям предлагают разнообразные занятия, которые дети, скорее всего, не встречали в повседневной жизни. Родители ребят сразу после смены смогли оценить изменения в лучшую сторону. Они говорят, что дети получили много положительных эмоций, начали интересоваться различными видами творчества.

«Мы на эти дни полностью отключились и забыли о своих проблемах. Мы поняли, что самый лучший отдых — активный. Хочется, чтобы семейные выходные стали вашей доброй традицией, — говорит мама семилетней Эллы Наталья Лузянина. — Хочу добавить, что без слаженной работы всех волонтеров невозможно было бы получить такой результат».