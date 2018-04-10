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Дочь Филиппа Киркорова продемонстрировала идеальный шпагат
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Дочь Филиппа Киркорова продемонстрировала идеальный шпагат 

Passion.ru 54 минуты назад
Фото: Passion.ru
«А у нас сегодня победа преодоления! ПЕРВЫЙШПАГАТ! Некоторые обычно идут к этому 6 месяцев Алла-Виктория смогла это сделать за 2! То ли еще будет», — написал гордый отец в своем блоге.
Фото: instagram
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