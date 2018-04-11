Дочь Филиппа Киркорова удивила папу, быстро научившись садиться на шпагат

А у нас сегодня победа преодоления! Первый шпагат! Некоторые обычно идут к этому 6 месяцев — @allavictoriyakirkorova смогла это сделать за 2! То ли ещё будет!😜

похвастался успехом дочери Филипп Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 3:28 PDT «Прекрасная девочка, 😍 умничка🖒», «Вот это молодец! 👍», «Просто молодчина!», «У девочки талант, пусть не бросает, будущая чемпионка!», — похвалили Аллу-Викторию поклонники Филиппа Киркорова. Они также заметили, что девочка все больше похожа на своего папу. Кстати, Аллу чуть ранее похвалил и сам Евгений Плющенко. Жена фигуриста Яна Рудковская уже рассказала, что девочка занимается в одной группе с ее сыном Сашей Плющенко.

У Аллы-Виктории очень хорошие данные. Женя ее уже смотрел. Если у нее все получится, это может стать реальной сенсацией. Женя в этом уверен. А он, поверьте мне, очень хорошо разбирается в талантливых детях,