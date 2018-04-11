Дочь Филиппа Киркорова удивила папу, быстро научившись садиться на шпагат 

Знаменитый певец Филипп Киркоров недавно признался, что его дочь Алла-Виктория хочет стать такой же прекрасной фигуристкой, как Алина Загитова или Евгения Медведева. Девочка начала активно заниматься фигурным катанием в академии Евгения Плющенко Angels of Plushenko. Упорство Аллы-Виктории уже дало свои плоды. Девочка в рекордные сроки села на шпагат и удивила этим отца.
А у нас сегодня победа преодоления! Первый шпагат! Некоторые обычно идут к этому 6 месяцев — @allavictoriyakirkorova смогла это сделать за 2! То ли ещё будет!😜
похвастался успехом дочери Филипп Киркоров.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 10 Апр 2018 в 3:28 PDT «Прекрасная девочка, 😍 умничка🖒», «Вот это молодец! 👍», «Просто молодчина!», «У девочки талант, пусть не бросает, будущая чемпионка!», — похвалили Аллу-Викторию поклонники Филиппа Киркорова. Они также заметили, что девочка все больше похожа на своего папу. Кстати, Аллу чуть ранее похвалил и сам Евгений Плющенко. Жена фигуриста Яна Рудковская уже рассказала, что девочка занимается в одной группе с ее сыном Сашей Плющенко.
У Аллы-Виктории очень хорошие данные. Женя ее уже смотрел. Если у нее все получится, это может стать реальной сенсацией. Женя в этом уверен. А он, поверьте мне, очень хорошо разбирается в талантливых детях,
— делилась недавно Яна. Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Фев 18, 2018 в 11:21 PST Напомним, что Алла-Виктория некоторое время увлекалась художественной гимнастикой. Дело в том, что ранее ее увидела легендарный тренер Ирина Винер-Усманова и заявила, что у ребенка хорошие данные для этого вида спорта. Видимо, взгляды Аллы-Виктории на будущую профессию определились, а Филипп решил пойти навстречу желаниям ребенка. Теперь же, вдохновившись примером Алины Загитовой и Евгении Медведевой, Алла-Виктория решила всерьез заняться фигурным катанием, чтобы стать чемпионкой. Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova) Дек 10, 2017 в 8:40 PST Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория родилась 26 ноября 2011 года. Позднее Киркоров рассказал, что девочку назвали в честь его матери Виктории и его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Сын Мартин родился 29 июня 2012 года. Имя матери своих детей певец не раскрывает. Зато звездный отец охотно делится с публикой фотографиями и роликами с участием своих малышей. Более того, он уже много раз выступал с дочкой и сыном с песней под названием «Зайка моя». Трек ребята знают наизусть и уже легко исполняют его на сцене. Фото: Instagram/@fkirkorov_ Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!