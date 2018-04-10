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Папа гордится: дочка Киркорова впервые села на шпагат
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Папа гордится: дочка Киркорова впервые села на шпагат 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звездный отец подчеркнул, что у Аллы-Виктории получилось сделать акробатическую фигуру в три раза быстрее, чем другим детям.
У Филиппа Киркорова появился еще один повод погордиться детьми. На этот раз отличилась дочка Алла-Виктория. Девочка села на свой первый шпагат. О радостном событии поп-король объявил на своей страничке в Instagram.
«У нас сегодня победа преодоления! Первый шпагат! Некоторые обычно идут к этому шесть месяцев, Алла-Виктория смогла это сделать за два! То ли еще будет», — написал Филипп под серией фотографий.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
10 Апр 2018 в 3:28 PDT  Также певец поблагодарил преподавателей и тренеров из школы фигурного катания Евгения Плющенко за «терпение и профессионализм в непростой работе с малышами».
Радость Филиппа Киркорова подхватили и его подписчики:
«Умница, маленькая трудяшка», «Папина дочка! Через десять лет она вас затмит, дорогой. Это вы будете гордиться тем, что она ваша дочь, а не она тем, что ее отец — Филипп Киркоров. Новая звезда растет!», «Труженица! Маленькая крошка, а понимает, что многие успехи даются с трудом — вся в папу».
Сейчас Алле-Виктории шесть лет: девочка родилась 26 ноября 2011 года. Даже в такой молодом возрасте девочка стала героиней светской хроники и даже лично закатывает вечеринки, на которые с радостью приходят все российские звезды. Например, праздник в честь шестилетия Аллы-Виктории в прессе обсуждали почти месяц. Филипп Киркоров также воспитывает пятилетнего сына Мартина.
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