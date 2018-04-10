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Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери
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Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери 

WMJ.ru 40 минут назад
Фото: WMJ.ru
Дети Филиппа Киркорова активно покоряют не только мир шоу-бизнеса, но и спорта. В своем Instagram счастливый отец похвастался первыми серьезными успехами своей 6-летней дочери Аллы-Виктории. Девочка занимается в академии Евгения Плющенко, где ее учат не только кататься на коньках, но и занимаются растяжкой. Филипп показал первый шпагат дочки. Вот, пока еще неидеальный, но долгождынный поперечный шпагат…
… а вот продольный.
— поделился эмоциями Филипп.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Интересно, пойдет ли Алла-Виктория по стопам своих знаменитых отца и деда и займется музыкой, посвятит ли свою жизнь спорту или же выберет себе совершенно другое занятие? Время покажет. А пока же поздавляем звездную наследницу с первыми победами!
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Фото:Instagram
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