Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери

Дети Филиппа Киркорова активно покоряют не только мир шоу-бизнеса, но и спорта. В своем Instagram счастливый отец похвастался первыми серьезными успехами своей 6-летней дочери Аллы-Виктории. Девочка занимается в академии Евгения Плющенко , где ее учат не только кататься на коньках, но и занимаются растяжкой. Филипп показал первый шпагат дочки. Вот, пока еще неидеальный, но долгождынный поперечный шпагат…

… а вот продольный.

— поделился эмоциями Филипп.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Интересно, пойдет ли Алла-Виктория по стопам своих знаменитых отца и деда и займется музыкой, посвятит ли свою жизнь спорту или же выберет себе совершенно другое занятие? Время покажет. А пока же поздавляем звездную наследницу с первыми победами!

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Фото:Instagram