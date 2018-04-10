Самая первая солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская: «Я не говорила детям, что их мать — звезда»

Грановская воспитывает троих детей: 16-летнего Игоря, 6-летнюю Анну и 2-летнюю Марию. По ее словам, для детей она в первую очередь мама, а не звезда.

— признается Надежда в интервью изданию Letidor. Конечно, тайминг многодетной мамы нелегок. Взрослеющий сын начинает определяться с профессией и склоняется к точным наукам, средняя Аня скоро пойдет в школу, а младшая Мария очень скучает, когда мама на гастролях. Как Грановской хватает на всё?

— говорит певица. Но сидеть дома она не умеет, а ее сил хватает и на романтику с супругом — предпринимателем Михаилом Уржумцевым . «Если мужчина любит свою женщину, он найдет возможность обустроить график таким образом, чтобы у них появилась возможность побыть вдвоем. А если чувств нет, то тут хоть в короне ходи по дому, ничего не поможет!» — делится мудростью Надежда Грановская. Поздравляем с днем рождения!

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Фото:Instagram