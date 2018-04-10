Папа двухлетней дочки возмутился, что в продаже нет девчачьей обуви с Человеком-пауком

Популярные бренды детской одежды и обуви столкнулись с волной возмущения: родители уверены, что их детям навязывают гендерные стереотипы.

Все началось с того, что 35-летний Касим Рашид купил своему 4-летнему сыну пару кроссовок с Человеком-пауком. Обувь очень приглянулась не только малышу, но и его 2-летней сестре — и она незамедлительно потребовала такую же пару. Заботливый отец попытался найти аналогичные кроссовки для девочек, однако выяснилось, что девчачьих кросовок с Человеком-пауков попросту нет. И даже поисковая система Google по запросу «кроссовки с Человеком-пауком для девочек» выдала Касиму результат «кроссовки с Человеком-пауком для мальчиков».

Возмущенный папа обратился к популярному производителю детской обуви:

Я купил своему 4-летнему сыну кроссовки с Человеком-пауком, и теперь моя 2-летняя дочь хочет такие же. Но вы не продаете кроссовки с Человеком-пауком, которые могли бы подойти 2-летней девочке. Даже когда я ищу через поисковик, единственный результат — кроссовки для мальчиков. Теперь она плачет, и это душераздирающе. Спасибо вам.

Эта запись нашла живой отклик в сердцах многих мам и пап. Пользователи Сети наперебой стали рассказывать о похожих проблемах: «Моя дочь попросила рубашку: не розовую, без страз, без вдохновляющих надписей. Миссия невыполнима», «Мы покупаем дочери одежду для мальчиков: у девчачьей нет карманов!», «Мой 4-летний сын мечтает о футболке с Чудо-женщиной для мальчиков».

Позже Касим Рашид сообщил, что в итоге его малышка позаимствовала кроссовки брата — и успокоилась.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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