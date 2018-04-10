Дети Джорджа и Амаль Клуни произнесли свое первое слово

Амаль и Джорд Клуни не скрывают от поклонников свою личную жизнь. Супруги охотно рассказывают журналистам о важных событиях, которые происходят в их семье. На этот раз Амаль дала интервью журналу Vogue и стала героиней майского номера. Супруга Джорджа Клуни рассказала, что их дети уже начинают разговаривать.

Они произносят «мама» и «папа». Джордж позаботился, чтобы «мама» — было их первым словом.

Амаль Клуни

В разговоре с журналистом Амаль также рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после рождения малышей и о том, как сейчас организовала свой день.

С 6 до 8 мы проводим время с детьми на своей кровати. В это время я не подхожу к телефону. Когда я кормила грудью, было труднее — детей-то двое. Я использовала всевозможные подушки и гаджеты.

Амаль Клуни