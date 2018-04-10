Дети Джорджа и Амаль Клуни произнесли свое первое слово 

Амаль и Джорд Клуни не скрывают от поклонников свою личную жизнь. Супруги охотно рассказывают журналистам о важных событиях, которые происходят в их семье. На этот раз Амаль дала интервью журналу Vogue и стала героиней майского номера. Супруга Джорджа Клуни рассказала, что их дети уже начинают разговаривать.
Они произносят «мама» и «папа». Джордж позаботился, чтобы «мама» — было их первым словом.
Амаль Клуни
В разговоре с журналистом Амаль также рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после рождения малышей и о том, как сейчас организовала свой день.
С 6 до 8 мы проводим время с детьми на своей кровати. В это время я не подхожу к телефону. Когда я кормила грудью, было труднее — детей-то двое. Я использовала всевозможные подушки и гаджеты.
Амаль Клуни
Джордж и Амаль поженились осенью 2014 года в Венеции. Информация том, что они ждут первенца, официально подтвердилась в феврале прошлого года. Сразу после этого о пополнении в семье друга заговорил Мэтт Дэймон, а мама Джорджа (которая ждала внуков, наверное, последние лет двадцать) немедленно раскрыла журналистам пол малышей. Затем с комментариями выступил и сам будущий отец. Летом прошлого года у влюбленных родились близнецы Элла и Александр. По данным Vogue, девочка больше похожа на свою маму, а мальчик — копия отца.